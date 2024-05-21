С конца октября Ryanair будет летать по новому маршруту – из Каунаса в Белфаст

Компания планирует, что полеты между вторым по величине аэропортом Литвы и столицей Северной Ирландии будут осуществляться два раза в неделю – в среду и воскресенье – с октября до конца марта.

На сайте авиакомпании также сообщается о планах возобновить с конца октября полеты между Вильнюсским аэропортом и Тель-Авивом (Израиль), полеты должны осуществляться два раза в неделю. Работа этого маршрута была прервана из-за начала военных действий в регионе.