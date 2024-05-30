С июля в Вильнюсе меняются цены на одну услугу

С июля жилтоварищества и жители многоквартирных домов будут платить 1,17 евро (было 1,20 евро).
Изменится плата и для компаний - в зависимости от диаметра используемого прибора плата снизится на 40 центов без НДС.
Сейчас жители, в чьих домах стоит счетчик "Вильняус ванденис" платят 80 центов с НДС, а с июля будут платить 85 центов. Жители частных домов будут платить не 66, а 71 цент в месяц.
По словам представителя "Вильняус ванденис" Мартинаса Аугайтиса, месячная плата меняется в зависимости от расходов, связанных с изменением экономической ситуации, но остается одной из самых низких в Литве.
"Вильняус ванденис" поставляет услугу более чем 560 000 жителям Вильнюса, Вильнюсского района, Швенченского и Шальчининкского районов. Акционеры компании - муниципалитеты Вильнюса (88,97%), Вильнюсского района (4,50%), Швенченского района (4,62%) и Шальчининкского района (1,91%).