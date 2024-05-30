С июля в Вильнюсе меняются цены на одну услугу

С июля жилтоварищества и жители многоквартирных домов будут платить 1,17 евро (было 1,20 евро).

Изменится плата и для компаний - в зависимости от диаметра используемого прибора плата снизится на 40 центов без НДС.

Сейчас жители, в чьих домах стоит счетчик "Вильняус ванденис" платят 80 центов с НДС, а с июля будут платить 85 центов. Жители частных домов будут платить не 66, а 71 цент в месяц.

По словам представителя "Вильняус ванденис" Мартинаса Аугайтиса, месячная плата меняется в зависимости от расходов, связанных с изменением экономической ситуации, но остается одной из самых низких в Литве.