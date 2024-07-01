2024.07.01 14:13

С июля в Вильнюсе дорожает питьевая вода

 
ru.DELFI.lt
Plauti rankas, vanduo, vandens čiaupas
Plauti rankas, vanduo, vandens čiaupas
ФОТО: Shutterstock

С 1 июля крупнейший в Литве поставщик питьевой воды „Вильняус вандянис“ меняет размер абонентской платы. Месячная плата для товариществ с июля снизится на 3 евроцента (с НДС), а жители квартир и частных домов будут платить на 5 евроцентов больше, madeinvilnius.lt.

Члены жилтовариществ с июля будут платить не 1,2, а 1,17 евро с НДС. С июля месячная плата изменится и для компаний (в зависимости от диаметра прибора цена в среднем снизится на 40 евроцентов без НДС).

Жители квартир сейчас платят 80 евроцентов с НДС в месяц, а с 1 июля плата составит 85 евроцентов с НДС. Владельцы частных домов сейчас платят 66, а будут платить 71 евроцент с НДС.

По словам представителя компании Мартинаса Аугайтиса, месячная плата изменится в зависимости от увеличения расходов, связанных с изменением экономического окружения, однако она по-прежнему будет одной из самых небольших в Литве.

Новые расценки действуют с июля.

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