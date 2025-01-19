С апреля - изменения при поездках в Великобританию: без одного нового документа - не въедете

„Сама форма должна быть очень похожа на ту, что применяется в других странах, где в настоящее время требуется аналогичный проездной документ, например, при перелете в Сингапур или Новую Зеландию. Ответ человеку о том, дадут ли ему разрешение, должен поступить в течение от одной минуты до трех дней, поэтому не следует откладывать его на последний день. Может случиться так, что разрешение не поступит в ближайшее время, и тогда начнется паника“, — предупредила А. Черняускайте.

Она пояснила, что литовцам, имеющим статус резидента в Великобритании, не потребуется разрешение ETA. „Они проедут как местные жители“, — добавила она. Те, кто забыл или не получил свое разрешение на въезд (ETA), которое вступит в силу в апреле, могут столкнуться с проблемами. „Теперь в рекомендациях указано, что если ответа не поступит, то лететь можно, но тогда человек будет задержан пограничником. Было заявлено, что он может проверить вручную“, — размышляла председатель литовской общины, но добавила, что пока новая процедура не вступит в силу, сложно сказать, как именно это будет.