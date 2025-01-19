С апреля - изменения при поездках в Великобританию: без одного нового документа - не въедете

Стоимость разрешение составляет 12 евро
Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Литвы, система ETA представляет собой систему предварительной авторизации для краткосрочных поездок в Соединенное Королевство (до 6 месяцев).
Она предназначена для граждан иностранных государств, которым не требуется виза для въезда в Соединенное Королевство. Было уточнено, что ETA также потребуется, если вы проезжаете через страну транзитом или используете любой другой вид транспорта. Объявлено, что разрешение ETA будет действительно в течение 2 лет или до тех пор, пока действителен паспорт, поскольку заполненное заявление будет привязано к проездному документу человека. Председатель литовской общины Соединенного Королевства Альвия Черняускайте сообщила, что планируемая цена такого разрешения составит 10 фунтов или 12 евро.
„Сама форма должна быть очень похожа на ту, что применяется в других странах, где в настоящее время требуется аналогичный проездной документ, например, при перелете в Сингапур или Новую Зеландию. Ответ человеку о том, дадут ли ему разрешение, должен поступить в течение от одной минуты до трех дней, поэтому не следует откладывать его на последний день. Может случиться так, что разрешение не поступит в ближайшее время, и тогда начнется паника“, — предупредила А. Черняускайте.
Она пояснила, что литовцам, имеющим статус резидента в Великобритании, не потребуется разрешение ETA. „Они проедут как местные жители“, — добавила она. Те, кто забыл или не получил свое разрешение на въезд (ETA), которое вступит в силу в апреле, могут столкнуться с проблемами. „Теперь в рекомендациях указано, что если ответа не поступит, то лететь можно, но тогда человек будет задержан пограничником. Было заявлено, что он может проверить вручную“, — размышляла председатель литовской общины, но добавила, что пока новая процедура не вступит в силу, сложно сказать, как именно это будет.
Литва будет проверять документы перед выездом
Представитель аэропортов Литвы Тадас Василяускас заверил, что система ETA, которая вступит в силу в Великобритании в апреле 2025 года, скорее всего, окажет незначительное влияние на пассажиропотоки в литовских аэропортах между Литвой и Великобританией.
„Однако необходимость получения дополнительных разрешений и бюрократические процедуры могут побудить некоторых пассажиров искать альтернативные маршруты — например, летя не напрямую в Великобританию, а решая проехать через другие европейские города с пересадкой и таким образом достичь желаемого пункта назначения. В целом на направления в Великобританию приходится примерно шестая часть общего годового пассажиропотока в аэропортах Литвы (около миллиона пассажиров в год). Однако, учитывая долгосрочные связи наших жителей и путешественников с Великобританией, потребность в авиарейсах останется значительной, и влияние новых соглашений на общие потоки не должно быть значительным“, — сказал он.
По его словам, в аэропортах представители компаний наземного обслуживания будут проверять, заполнили ли пассажиры необходимые формы и имеют ли они необходимые документы для полета в Великобританию — во время регистрации или посадки.