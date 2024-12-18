С 1 января гостиницы обязаны сообщать о каждом госте: бизнес недоволен

По словам руководителя Kempingas slėnyje Расы Тамошюнайте, сектор больше всего возмущен разговорами о том, что такой порядок принесет выгоду участникам туристического рынка, однако без четкого уточнения, какую именно выгоду это принесет.

„Мы систематически предоставляли информацию о том, сколько туристов и откуда у нас разместилось, этого должно быть достаточно для статистики. Своя статистика у нас есть. Знаете, если власти чего-то требуют, то должно быть понятно, какая нам от этого выгода. Теперь вообще непонятно“, – сказала она изданию Verslo žinios.