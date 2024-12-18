С 1 января гостиницы обязаны сообщать о каждом госте: бизнес недоволен

По словам руководителя Kempingas slėnyje Расы Тамошюнайте, сектор больше всего возмущен разговорами о том, что такой порядок принесет выгоду участникам туристического рынка, однако без четкого уточнения, какую именно выгоду это принесет.
„Мы систематически предоставляли информацию о том, сколько туристов и откуда у нас разместилось, этого должно быть достаточно для статистики. Своя статистика у нас есть. Знаете, если власти чего-то требуют, то должно быть понятно, какая нам от этого выгода. Теперь вообще непонятно“, – сказала она изданию Verslo žinios.
С вводом в эксплуатацию Национальной туристической информационной системы (НТИС), все поставщики гостиничных услуг в течение 24 часов должны будут сообщить обо всех совершеннолетних постояльцах.
В систему должны быть введены: имя, фамилия, год рождения, страна проживания, номер предъявленного при регистрации документа и страна, выдавшая его, количество ночевок и прочая информация.
В октябре Сейм предоставил исключение поставщикам услуг сельского туризма, которые смогут подавать данные раз в месяц.
По уверению представителей компании Keliauk Lietuvoje, администрирующей НТИС, новая система упростит процедуры регистрации, а данные через подсистему НТИС E.turistas можно будет предоставлять бесплатно.