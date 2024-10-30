С 1 ноября изменится режим работы некоторых магазинов Rimi

Похожая тенденция изменения покупательских потоков наблюдается и в магазинах небольших городов: летом необходимые товары было принято покупать чуть раньше, но с приходом темного сезона количество посещений покупателями в начале сезона снижается в утренние и поздние вечерние часы. Поэтому, по словам И. Миклене, скорректировано время работы некоторых магазинов Rimi и в регионах. В Мажейкяй (ул. Жемайтиес, 38), Рагауджяй (ул. Рагауджю, 2) и Тельшяй (ул. Плунгес, 4–1) делать покупки можно с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00. По воскресеньям клиентов здесь будут ждать с 8.00 до 21.00.

С понедельника по субботу с 8.00 до 21.00 можно будет закупаться в Биржай (ул. Й. Янонио, 5) и Утене (ул. Й. Басанавичюса, 52), а по воскресеньям двери этих магазинов будут открыты с 8.00 до 21.00 соответственно и с 8.00 до 20.00.



Также с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00 можно будет делать покупки в магазинах Тракай (ул. Витауто, 90) и Йонава (ул. Васаре 16-осес, 4).



В воскресенье магазин в Тракай закроется в 21.00, а в Йонаве – в 20.00. В настоящее время в Литве действуют 89 магазинов розничной сети и интернет-магазин Rimi.lt.