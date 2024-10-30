С 1 ноября изменится режим работы некоторых магазинов Rimi

В Вильнюсе изменится режим работы 9 магазинов
С понедельника по субботу время работы Rimi Pilaitės (ул. Видуно, 4) будет сокращено на час. Покупателей здесь будут ждать с 8.00 до 22.00. А по воскресеньям магазин откроется на час позже, с 9 утра. По субботам позже также начнет работать Rimi Domus Pro, где покупатели смогут совершать покупки с 9 утра.
По субботам магазины Rimi Карейвю (ул. Карейвю, 11А) и Жальгирис (ул. Линкменю, 22) откроют свои двери на час позже и будут ждать покупателей с 9.00 до 22.00. А по воскресеньям начнут работать позже (с 9.00) и до 21.00 магазины Rimi в Павильнисе (ул. Павильненю, 22) и Бендореляй (Сенасис Укмяргес дорога, 46А).
В воскресенье магазины Rimi Nordika (ул. Викингу, 3), Галдю (ул. Жвайгждю, 2) и Лентварис (ул. Лентварю, 61а) будут работать на час короче – до 21.00. В связи с зимним сезоном меняется и время работы магазина Rimi Tarandė (ул. Вайвадишкю, 2), который будет открыт ежедневно с 9.00 до 21.00.
Сократят время работы и магазины в небольших городах
Похожая тенденция изменения покупательских потоков наблюдается и в магазинах небольших городов: летом необходимые товары было принято покупать чуть раньше, но с приходом темного сезона количество посещений покупателями в начале сезона снижается в утренние и поздние вечерние часы. Поэтому, по словам И. Миклене, скорректировано время работы некоторых магазинов Rimi и в регионах. В Мажейкяй (ул. Жемайтиес, 38), Рагауджяй (ул. Рагауджю, 2) и Тельшяй (ул. Плунгес, 4–1) делать покупки можно с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00. По воскресеньям клиентов здесь будут ждать с 8.00 до 21.00.
С понедельника по субботу с 8.00 до 21.00 можно будет закупаться в Биржай (ул. Й. Янонио, 5) и Утене (ул. Й. Басанавичюса, 52), а по воскресеньям двери этих магазинов будут открыты с 8.00 до 21.00 соответственно и с 8.00 до 20.00.
Также с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00 можно будет делать покупки в магазинах Тракай (ул. Витауто, 90) и Йонава (ул. Васаре 16-осес, 4).
В воскресенье магазин в Тракай закроется в 21.00, а в Йонаве – в 20.00. В настоящее время в Литве действуют 89 магазинов розничной сети и интернет-магазин Rimi.lt.
В компании работает почти 3300 сотрудников. Rimi Lietuva является частью Rimi Baltic, дочерней компании шведского ритейлера ICA Gruppen. ICA Gruppen — ведущая розничная компания в Скандинавском регионе, специализирующаяся на продуктах питания и здоровье.