С 1 мая в Литве не останется бесплатных одноразовых упаковок

Запрещается раздавать одноразовую тару бесплатно, если в нее кладут еду или наливают напитки. Запрет не действует, если еда или напитки были доставлены в точку распространения уже упакованными.

„Это должно стать обычной практикой, везде, включая заведения общепита. Для отказа от одноразовых пластиковых упаковок нужно вовлечение и бизнеса и общества. Только путем совместных усилий мы можем снизить уровень загрязнения“, – сказал вице-министр охраны природы Томас Вайткявичюс.

С 1 мая все заведения общепита в Литве будут взимать деньги за одноразовые упаковки для еды и напитков или предлагать альтернативу: многоразовые упаковки или одноразовые без пластика, или многоразовые.