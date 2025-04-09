С 1 мая в Литве не останется бесплатных одноразовых упаковок

Запрещается раздавать одноразовую тару бесплатно, если в нее кладут еду или наливают напитки. Запрет не действует, если еда или напитки были доставлены в точку распространения уже упакованными.
„Это должно стать обычной практикой, везде, включая заведения общепита. Для отказа от одноразовых пластиковых упаковок нужно вовлечение и бизнеса и общества. Только путем совместных усилий мы можем снизить уровень загрязнения“, – сказал вице-министр охраны природы Томас Вайткявичюс.
С 1 мая все заведения общепита в Литве будут взимать деньги за одноразовые упаковки для еды и напитков или предлагать альтернативу: многоразовые упаковки или одноразовые без пластика, или многоразовые.
Во время массовых мероприятий ли на пляжах заведения общепита будут давать посуду под залог. Вернув тару, человек получит залог. Размер залога компании будут устанавливать сами.
Департамент охраны окружающей среды подготовил памятку заведениям общепита.
Со второго полугодия 2025 г. департамент начнет проводить проверки в заведения общепита.
Если компании нарушат правила, их ждут санкции – штраф от 1000 до 3000 евро. За повторное нарушение штраф составляет 3000-5000 евро. Физическим лицам штраф составляет от 30 до 60 евро, а руководителям компаний – от 100 до 200 евро.
Согласно подсчетам, в Литве за год используют около 40 млн. единиц только стаканчиков для кофе. Большая их часть не попадает в переработку.