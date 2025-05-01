С 1 мая банки обязаны предоставлять возможность ипотечных кредитов с фиксированными процентами

Это значит, что клиент может выбирать из двух вариантов. Проценты будут фиксировать не менее чем на 5 лет.

Согласно подсчетам, в еврозоне 78% кредитов выдают с фиксированными процентами, а в Литве всего 3%.

Представитель Центробанка Литвы Йокубас Маркявичюс ранее говорил Delfi, что это предложение для людей, которые предпочитают постоянство.

„Наверное, есть люди, которым хочется постоянства. Они не хотят жить в условиях изменений, хотят, чтобы взносы были постоянными. Мы хотим обязать банки, чтобы они это делали, до сих пор такого продукта в Литве не было вообще. Это изменение обусловит появление предложений с фиксированными процентами не менее, чем на 5 лет“, – сказал Delfi Маркявичюс.