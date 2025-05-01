2025.05.01 12:22

С 1 мая банки обязаны предоставлять возможность ипотечных кредитов с фиксированными процентами

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

С мая в Литве вступает в силу несколько новых правил: от округления сумм при расчете наличными до отказа от бесплатных одноразовых упаковок в заведениях общепита. Еще одно изменение: банки в обязательном порядке должны предлагать клиентам вариант ипотечного кредита с фиксированными процентами.

Это значит, что клиент может выбирать из двух вариантов. Проценты будут фиксировать не менее чем на 5 лет.

Согласно подсчетам, в еврозоне 78% кредитов выдают с фиксированными процентами, а в Литве всего 3%.

Vilnius

Представитель Центробанка Литвы Йокубас Маркявичюс ранее говорил Delfi, что это предложение для людей, которые предпочитают постоянство.

„Наверное, есть люди, которым хочется постоянства. Они не хотят жить в условиях изменений, хотят, чтобы взносы были постоянными. Мы хотим обязать банки, чтобы они это делали, до сих пор такого продукта в Литве не было вообще. Это изменение обусловит появление предложений с фиксированными процентами не менее, чем на 5 лет“, – сказал Delfi Маркявичюс.

Правда, президент Ассоциации финансов и кредита Марюс Янсонас сказал, что при такой фиксации процентов будет сложно рефинансоровать кредит.

Банки отмечают, что это, скорее, формальное изменение. Представитель Luminor Лаура Жукове сказала, что при снижении базовой процентной ставки фиксированные проценты выбирает меньше 1% клиентов.

По ее словам, при принятии решения о фиксации ставки важно ответить на вопрос, что важнее: возможность снизить выплаты при снижении Euribor или желание избежать неожиданностей.

„На сегодняшний день фиксируемая ставка выше переменной, поэтому если вы сейчас фиксируете проценты, вы рискуете сделать это на пике процентной ставки. С другой стороны, польза от фиксации зависит от конкретного периода. Например, жители, которые зафиксировали ставку в 2022 году, были защищены от той ситуации, которая была в 2023 году, когда процентная ставка выросла значительно“, – сказала Жукове.

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