С 1 июля упрощаются условия реализации крупных инвестиционных проектов

Сообщается, что согласно новым требованиям крупная компания должна будет создать от 20 до 149, а при инвестировании в Вильнюсе – от 20 до 199 новых рабочих мест и обеспечить, чтобы заработная плата 20 новых рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта, составляла не менее 1,25 средней зарплаты муниципалитета, в котором осуществляются инвестиции .

„Это откроет возможности получения статуса крупного инвестиционного проекта для исключительных компаний, которые создают меньше рабочих мест, но ориентируются на высококвалифицированных специалистов и планируют крупные инвестиции. У нас уже есть 16 крупных проектных контрактов, в ходе их реализации ожидается создание более 4,1 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 1,4 млрд евро инвестиций“, - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.