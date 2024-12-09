Рынок труда Литвы: меньше вакансий, больше безработных

Однако отмечается, что в прошлом месяце сократилось и количество обращений новых клиентов в службу.
„В ноябре в отделах обслуживания клиентов Службы занятости было зарегистрировано 22,6 тыс. граждан – что на 13,3 проц. меньше, чем в октябре“, – сообщает СЗ.
Отмечается, что по состоянию на 1 декабря в Литве работу искали 157,5 тыс. граждан, получивших статус безработного. По подсчетам Службы, это на 3 проц. больше, чем месяц назад. Кроме того, официальная безработица в стране выросла в ноябре на 0,3 проц., а доля безработных составила 8,7 проц. трудоспособного населения страны.
„Спад активности на рынке труда – обычное явление поздней осенью, но в этом году мы наблюдаем последовательный рост безработицы, снижение спроса на рабочую силу и более медленное, более длительное возвращение на рынок труда“, – сказала руководитель Департамент мониторинга и анализа СЗ Юргита Земблите.
По данным СЗ, за последний месяц сократилось количество клиентов, трудоустроившихся или начавших деятельность по бизнес-свидетельствам.
„На рынок труда вернулись 18,4 тыс. клиентов – на 3,4 тыс. (на 15,5 проц.) меньше, чем в октябре. Еще 7,4 тыс. лиц (-13,2 проц.) открыли собственное дело после приобретения бизнес-свидетельств. Количество трудоустроенных сократилось на большей части страны (в 52 муниципалитетах) и во всех отраслях деятельности, за исключением других видов деятельности в сфере услуг, а также в горнодобыче и эксплуатации карьеров“, – констатируют в службе.
Отмечается, что по состоянию на первый день зимы, в стране насчитывалось 1,46 млн. занятых. Наибольший из рост занятости фиксировался в компаниях, занимающихся здравоохранением, социальной работой, образованием, оптовой и розничной торговлей. Между тем, снижение отмечалось в таких отраслях как транспортно-складская деятельность, строительство, сельское хозяйство и гостинично-ресторанный бизнес.