Рынок труда Литвы: меньше вакансий, больше безработных

Однако отмечается, что в прошлом месяце сократилось и количество обращений новых клиентов в службу.

„В ноябре в отделах обслуживания клиентов Службы занятости было зарегистрировано 22,6 тыс. граждан – что на 13,3 проц. меньше, чем в октябре“, – сообщает СЗ.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря в Литве работу искали 157,5 тыс. граждан, получивших статус безработного. По подсчетам Службы, это на 3 проц. больше, чем месяц назад. Кроме того, официальная безработица в стране выросла в ноябре на 0,3 проц., а доля безработных составила 8,7 проц. трудоспособного населения страны.