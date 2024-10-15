Рынок подержанной одежды переживает тяжелый период: магазины закрываются, цены выше, чем на новую одежду

Альфа из Паневежиса продает подержанную одежду уже 18 лет, но, по ее словам, золотой век такой торговли позади. Сейчас это для нее уже даже не бизнес, а форма проведения досуга.
„Хорошо, если продашь что-то одно, а иногда вообще ничего не покупают. Но я хотя бы физически работаю. В спортзал мне сложно заставить себя пойти, так здесь хочешь-не хочешь должен работать. <...>
Но прожить за счет такого бизнеса уже нельзя“, – сказала она.
По ее словам, иногда она сама ходит за одеждой в секонд-хенды.
„Но цены космические“, – признает Альфа.
Подержанной одеждой торгует и Альгис. У него есть три магазина. Из-за роста минимальной зарплаты в Литве, приходится повышать цены.
„Самая дешевая одежда, как стоила 0,3-1 евро, так и стоит. А одежда получше подорожала на 2-3 евро“, – сказал он.
Аугусте-Барбора Будрене занимается перепродажей подержанной одежды. Женина заметила, что особенно выросли цены в крупных городах.
„Ненормально платить за подержанную одежду в магазине 30 евро, если новая она стоила 15 евро“, – сказала женщина.
Жители сказали журналистам, что на рынке товары сейчас дешевле, чем в магазинах с подержанными товарами.
„Шубы стоят по 250 евро, перед сезоном бывают и такие цены. Потом уже снижают цену, бывают по 60 евро шубы“, – сказала одна женщина.
В Литве появились магазины с товарами по бюджетным ценам, поэтому иногда новая одежда бывает дешевле подержанной.
„Новую футболку можно купить за 2-5 евро, а в секонд-хенде продают по 10-15 евро“, – сказала Будрене.
Конкуренцию не выдерживают целые сети. Рост расходов, связанный с войной, приводит к банкротству. О закрытии магазинов сообщают и известные магазины. Обанкротилась сеть Pasaulio drabužiai.
„Было 20 магазинов, остался один, да и тот с новой одеждой. Пока он работает, но и там не чудеса, ведь конкуренция большая“ , – сказал глава Pasaulio drabužiai Альбертас Палкснис.
Он заметил, что секонд-хенды закрываются, потому что качество одежды ухудшается, а за плохую одежду никто не хочет дорого платить.
„Люди начали экономить, стали покупать одежду худшего качества, поэтому к нам „приходит“ менее качественная одежда“, – сказал он.
Эксперт в сфере устойчивости Кристина Майкштенене сказала, что многие люди считают подержанную одежду частью устойчивой моды.
„В будущем перспектива будет у бизнеса по типу платформ, которые удовлетворяют такие же потребности, какие удовлетворяют крупные сети, когда можно купить все, что нужно, в одном месте.
Малому бизнесу придется искать новые формы деятельности“, – прибавила Майкштенене.
Эксперты не считают, что рынок секонд-хендов развалится. Всегда будут люди, которые покупают такую одежду.