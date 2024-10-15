Рынок подержанной одежды переживает тяжелый период: магазины закрываются, цены выше, чем на новую одежду

Альфа из Паневежиса продает подержанную одежду уже 18 лет, но, по ее словам, золотой век такой торговли позади. Сейчас это для нее уже даже не бизнес, а форма проведения досуга.

„Хорошо, если продашь что-то одно, а иногда вообще ничего не покупают. Но я хотя бы физически работаю. В спортзал мне сложно заставить себя пойти, так здесь хочешь-не хочешь должен работать. <...>

Но прожить за счет такого бизнеса уже нельзя“, – сказала она.

По ее словам, иногда она сама ходит за одеждой в секонд-хенды.

„Но цены космические“, – признает Альфа.

Подержанной одеждой торгует и Альгис. У него есть три магазина. Из-за роста минимальной зарплаты в Литве, приходится повышать цены.