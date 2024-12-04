Рынок недвижимости Литвы: ноябрьские сделки побили рекорды прошлого года

„Результат ноября – 11 тыс. зарегистрированных сделок с недвижимостью – хотя и был скромнее октября, но гораздо активнее, чем в предыдущие месяцы. Правда, ноябрь прошлого года был довольно скромным, поэтому рост в ноябре этого года может немного вводить в заблуждение. Несмотря на это, общий результат года уже опережает 2023 год, и если в декабре не будет аномалий, то весьма вероятно, что мы завершим год в настроении роста“, - сказал аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.
Подсчитано, что за одиннадцать месяцев текущего года по всей Литве было зарегистрировано в общей сложности почти 105 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи. Это почти на 2 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
„В этом году по стране зарегистрировано 27,7 тыс. сделок по продаже квартир – на 0,3 проц. меньше, чем в январе-ноябре 2023 года, когда было зарегистрировано 27,8 тыс. сделок по продаже квартир“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в ноябре владельцев сменили почти 2,9 тыс. квартир – на 30,5 проц. больше, чем в ноябре прошлого года, но на 9 проц. меньше, чем в октябре этого года.