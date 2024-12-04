Рынок недвижимости Литвы: ноябрьские сделки побили рекорды прошлого года

„Результат ноября – 11 тыс. зарегистрированных сделок с недвижимостью – хотя и был скромнее октября, но гораздо активнее, чем в предыдущие месяцы. Правда, ноябрь прошлого года был довольно скромным, поэтому рост в ноябре этого года может немного вводить в заблуждение. Несмотря на это, общий результат года уже опережает 2023 год, и если в декабре не будет аномалий, то весьма вероятно, что мы завершим год в настроении роста“, - сказал аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.