2025.03.16 18:03

Ryanair ужесточает контроль за ручной кладью: что нужно знать пассажирам?

 
ru.DELFI.lt
„Ryanair“ bagažo reikalavimai
„Ryanair“ bagažo reikalavimai
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

С мая 2025 года ирландский лоукостер Ryanair начнет еще строже следить за соблюдением правил перевозки ручной клади. Авиакомпания заявила, что больше не намерена делать исключения и позволит брать в салон только тот багаж, который соответствует установленным требованиям, сообщает портал MadeinVilnius.

Что изменится?

Формально правила остаются прежними, но теперь их будут строго соблюдать без возможности поблажек:

• Бесплатно можно взять только одну небольшую сумку размером 40 × 20 × 25 см, которая должна помещаться под сиденьем. Если она превышает допустимые размеры, придется заплатить штраф до 70 евро.

• Если вам нужен еще один предмет багажа весом до 10 кг (размером 55 × 40 × 20 см), придется заплатить дополнительно или приобрести Priority Boarding.

Пассажирам, которые попытаются провезти больше вещей, грозит штраф или принудительная сдача багажа в грузовой отсек за дополнительную плату.

Рост цен на багаж и недовольство пассажиров

За последние месяцы Ryanair уже увеличил стоимость провоза багажа:

• Плата за 10 кг ручной клади выросла до 53 евро в зависимости от маршрута.

• Провоз 20 кг зарегистрированного багажа теперь стоит до 65 евро.

Это вызвало волну недовольства среди пассажиров, которые жалуются на высокие доплаты в социальных сетях.

Почему Ryanair ужесточает контроль?

Авиакомпания объясняет изменения необходимостью избежать задержек при посадке. Из-за попыток пассажиров пронести в салон слишком много вещей возникают проблемы с размещением багажа, что сказывается на пунктуальности рейсов.

Чтобы избежать лишних затрат и неприятных сюрпризов в аэропорту, лучше заранее проверить размеры своей ручной клади и при необходимости оплатить дополнительный багаж онлайн — в аэропорту эта услуга обойдется дороже.

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