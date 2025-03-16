Ryanair ужесточает контроль за ручной кладью: что нужно знать пассажирам?

Что изменится?
Формально правила остаются прежними, но теперь их будут строго соблюдать без возможности поблажек:
• Бесплатно можно взять только одну небольшую сумку размером 40 × 20 × 25 см, которая должна помещаться под сиденьем. Если она превышает допустимые размеры, придется заплатить штраф до 70 евро.
• Если вам нужен еще один предмет багажа весом до 10 кг (размером 55 × 40 × 20 см), придется заплатить дополнительно или приобрести Priority Boarding.
Пассажирам, которые попытаются провезти больше вещей, грозит штраф или принудительная сдача багажа в грузовой отсек за дополнительную плату.
Рост цен на багаж и недовольство пассажиров
За последние месяцы Ryanair уже увеличил стоимость провоза багажа:
• Плата за 10 кг ручной клади выросла до 53 евро в зависимости от маршрута.
• Провоз 20 кг зарегистрированного багажа теперь стоит до 65 евро.
Это вызвало волну недовольства среди пассажиров, которые жалуются на высокие доплаты в социальных сетях.
Почему Ryanair ужесточает контроль?
Авиакомпания объясняет изменения необходимостью избежать задержек при посадке. Из-за попыток пассажиров пронести в салон слишком много вещей возникают проблемы с размещением багажа, что сказывается на пунктуальности рейсов.
Чтобы избежать лишних затрат и неприятных сюрпризов в аэропорту, лучше заранее проверить размеры своей ручной клади и при необходимости оплатить дополнительный багаж онлайн — в аэропорту эта услуга обойдется дороже.