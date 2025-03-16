Ryanair ужесточает контроль за ручной кладью: что нужно знать пассажирам?

С мая 2025 года ирландский лоукостер Ryanair начнет еще строже следить за соблюдением правил перевозки ручной клади. Авиакомпания заявила, что больше не намерена делать исключения и позволит брать в салон только тот багаж, который соответствует установленным требованиям, сообщает портал MadeinVilnius.