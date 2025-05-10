2025.05.10 10:33

Ryanair угрожает отказаться от Boeing в пользу китайских самолетов из-за пошлин Трампа

 
rus.Delfi.lv
Boeing 737 MAX 8-200 Ryanair
Boeing 737 MAX 8-200 Ryanair
ФОТО: Soos Jozsef | Shutterstock

Авиакомпания Ryanair в начале мая пригрозила отменить заказы на сотни Boeing (BA.N) самолетов, если тарифная война под руководством США приведет к существенному повышению цен, и заявила, что может рассмотреть альтернативных поставщиков, включая китайского авиапроизводителя Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), если их лайнеры, такие как C919, будут на 10–20% дешевле Airbus. Об этом сообщает Reuters.

Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, эксплуатирует более 600 Boeing 737 и ждет новые поставки в течение следующего десятилетия. Хотя с 2011 года переговоров с COMAC не было, гендиректор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что готов вернуться к обсуждению при выгодных условиях. „Boeing и правительству США нужно обеспечить конкурентоспособные цены“, — сказал он.

Однако с учетом того, что самолеты COMAC пока не сертифицированы в Европе, а главный конкурент Boeing — компания Airbus — уже объявила, что все ее производственные мощности распроданы до конца десятилетия, Ryanair может оказаться сложно выполнить свою угрозу, отметил один из отраслевых источников.

В письме, адресованном высокопоставленному американскому законодателю, О’Лири заявил, что тарифы, инициированные Трампом, могут поставить под угрозу заказ на 330 самолетов Boeing 737 MAX, стоимость которых по прейскуранту превышает 30 миллиардов долларов.

„Если правительство США продолжит реализацию своего неразумного плана по введению тарифов, и если эти тарифы существенно повлияют на цену экспорта самолетов Boeing в Европу, мы, безусловно, пересмотрим как наш текущий заказ, так и возможность размещения будущих заказов у других производителей“, — заявил О’Лири.

Письмо, с которым ознакомился Reuters, стало ответом на предупреждение представителя США Раджи Кришнамурти, демократа из Иллинойса, о последствиях для безопасности, если Ryanair выполнит более раннее предложение о том, что она может рассмотреть приказ COMAC.

Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, эксплуатирует более 600 Boeing 737 и ждет новые поставки в течение следующего десятилетия.

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