Ryanair угрожает отказаться от Boeing в пользу китайских самолетов из-за пошлин Трампа

Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, эксплуатирует более 600 Boeing 737 и ждет новые поставки в течение следующего десятилетия. Хотя с 2011 года переговоров с COMAC не было, гендиректор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что готов вернуться к обсуждению при выгодных условиях. „Boeing и правительству США нужно обеспечить конкурентоспособные цены“, — сказал он.

Однако с учетом того, что самолеты COMAC пока не сертифицированы в Европе, а главный конкурент Boeing — компания Airbus — уже объявила, что все ее производственные мощности распроданы до конца десятилетия, Ryanair может оказаться сложно выполнить свою угрозу, отметил один из отраслевых источников.