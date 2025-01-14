Ryanair призывает ограничить употребление алкоголя в аэропортах Евросоюза

Объявив на прошлой неделе о своем гражданском иске против пассажира, Ryanair в понедельник представила дополнительную информацию о расходах, которые она понесла: перерасход топлива, проживание, судебные издержки и многое другое. Авиакомпания также предложила ввести ограничение на количество напитков в аэропортах по всему Европейскому союзу, пишет AP .

Бюджетная авиакомпания требует возмещения ущерба в размере более 15 000 евро в связи с инцидентом, произошедшим в апреле 2024 года. Ryanair утверждает, что „непростительное поведение“ этого пассажира на рейсе из Дублина в Лансароте на испанских Канарских островах было настолько деструктивным, что вынудило командира воздушного судна перенаправить самолет в Порту (Португалия) для обеспечения безопасности - где члены экипажа и более 160 других пассажиров были задержаны на ночь.

Ryanair отметила, что она и другие авиакомпании уже ограничивают продажу алкоголя в полете, но заявила, что пассажиры могут употреблять алкоголь в аэропортах перед посадкой, особенно во время задержек рейсов, где подобных ограничений не существует.

„Властям ЕС пора принять меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах“, - говорится в заявлении Ryanair. „Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не могут ограничиться двумя алкогольными напитками (используя посадочный талон точно так же, как они ограничивают продажу беспошлинной торговли), поскольку это привело бы к более безопасному и качественному поведению пассажиров на борту самолета и более безопасному путешествию для пассажиров и экипажей по всей Европе“.

Авиационные агентства уже давно выражают обеспокоенность по поводу инцидентов, приводящих к нарушению порядка в полете, особенно тех, которые приводят к насилию над другими пассажирами на борту, словесным оскорблениям, домогательствам или другим опасностям для здоровья, например, курению.

Хотя сообщения о недисциплинированных пассажирах, замеченных в самолетах, все еще редки, в последнее время их число растет. В понедельник представитель Агентства авиационной безопасности Европейского союза отметил, что, хотя агентство не может предоставить конкретные данные, „как количество, так и серьезность инцидентов“ увеличились в Европе с 2020 года.