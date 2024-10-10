2024.10.10 16:16

Ryanair планирует изменения, которые коснутся посадочных талонов и цен на багаж

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
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Oro uostas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует перемены – сообщается, что с мая 2025 года не останется бумажных посадочных талонов, а в некоторых случаях придется доплачивать за багаж, который пассажиры берут в салон.

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири на этой неделе сообщил о планах отказаться от бумажных посадочных талонов и регистрации в аэропортах. В результате, по его словам, не будет причин, чтобы брать с людей плату за регистрацию в аэропорту, пишет The Irish Times.

Уже сейчас пассажиров призывают регистрироваться по интернету, а тем, кто этого не сделал, приходится платить в аэропорту 55 евро.

Michael O'Leary

Он сказал, что если в смартфоне разрядилась батарея и пассажир не сможет предъявить электронный посадочный талон, он все равно сможет попасть в самолет.

„Достаточно паспорта, а информация о месте у нас есть“, – сказал О’Лири.

Сейчас приложением Ryanair пользуются 60% пассажиров, надеются, что до конца года их число вырастет до 80%.

Правда, в некоторых аэропортах, например, в Марокко, Турции и Албании, требуют распечатанные посадочные талоны, поэтому непонятно, как новый порядок коснется таких пассажиров, которые их не распечатают.

Сейчас на сайте Ryanair сказано, что в Марокко электронный посадочный талон не действителен.

Компания также обновила систему оплаты багажа. Сейчас пассажиры дополнительно платят, если хотят взять в салон 10 кг багажа.

Еще одна ручная кладь 40x20x25 см входит в стоимость билета.

Если пассажир покупает приоритетную посадку (Priority), то может взять еще один чемодан размером до 55x40x20 см и весом 10 кг, дополнительная плата составляет 6-36 евро.

Lagaminas

Если пассажир закажет дополнительный багаж после покупки билета или в аэропорту, то Priority стоит дороже - был 20-38 евро, а сейчас 20–60 евро.

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