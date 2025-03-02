Ryanair отменяет рейсы по всей Европе: это коснется и Вильнюса

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что рост авиационных налогов и сборов аэропортов вынуждает компанию пересмотреть свою маршрутную сеть. В результате некоторые маршруты становятся убыточными, поэтому принимаются решения об их закрытии. Помимо Литвы, отмены рейсов коснулись и других европейских стран, что доставило неудобства тысячам пассажиров.

Ryanair объявила о планах сократить свою деятельность в Германии на 12% с апреля 2025 года, закрываются базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также значительно сокращено количество рейсов в Гамбурге. Такое решение было принято из-за высоких сборов аэропортов и авиационных налогов в стране.