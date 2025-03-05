Ryanair отменяет бумажные посадочные талоны

Это означает, что с ноября 2025 года пассажиры Ryanair больше не будут получать и распечатывать бумажный посадочный талон, а будут использовать цифровой аналог, сгенерированный при регистрации в приложении myRyanair.

Сегодня почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже используют этот цифровой посадочный талон. В результате Ryanair рассчитывает отменить почти все сборы за регистрацию в аэропортах с ноября 2025 года, поскольку все пассажиры будут регистрироваться онлайн/в приложении, чтобы получить свой цифровой посадочный талон.