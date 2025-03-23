Ryanair будет штрафовать опоздавших пассажиров

За такое опоздание пассажирам придется заплатить 100 евро. Представители авиакомпании объясняют, что этот штраф введен с целью повышения пунктуальности рейсов. Они подчеркивают, что пассажиры, прибывающие в последний момент, задерживают вылеты и нарушают расписание.

Некоторые пассажиры считают, что новый штраф — это еще один хитрый способ авиакомпании увеличить доход.

Ранее Ryanair уже ввела различные дополнительные сборы, включая 55 евро за регистрацию в аэропорту, если она не была пройдена онлайн.