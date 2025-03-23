2025.03.23 09:05

Ryanair будет штрафовать опоздавших пассажиров

 
rus.DELFI.lv
Ryanair
Ryanair
ФОТО: Shutterstock

Ирландский лоукостер Ryanair ввел новый штраф для пассажиров, которые прибывают к стойке регистрации в аэропорту менее чем за 40 минут до вылета, сообщают зарубежные СМИ.

За такое опоздание пассажирам придется заплатить 100 евро. Представители авиакомпании объясняют, что этот штраф введен с целью повышения пунктуальности рейсов. Они подчеркивают, что пассажиры, прибывающие в последний момент, задерживают вылеты и нарушают расписание.

Некоторые пассажиры считают, что новый штраф — это еще один хитрый способ авиакомпании увеличить доход.

Ранее Ryanair уже ввела различные дополнительные сборы, включая 55 евро за регистрацию в аэропорту, если она не была пройдена онлайн.

В своем заявлении для пассажиров компания указывает: „Если вы не прошли регистрацию онлайн за два часа до запланированного времени вылета, вы можете зарегистрироваться в аэропорту до 40 минут до вылета, но при этом вам будет начислен сбор за регистрацию в аэропорту“.

Чтобы избежать дополнительных затрат, Ryanair рекомендует пассажирам заранее регистрироваться онлайн и прибывать в аэропорт вовремя.

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