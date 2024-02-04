Рядом с Шешкинской поликлиникой построят новый торговый центр

 
ru.DELFI.lt
Gautas statybų leidimas naujam prekybos centrui Šeškinės poliklinikos pašonėje
Gautas statybų leidimas naujam prekybos centrui Šeškinės poliklinikos pašonėje
ФОТО: Made in Vilnius
На этой неделе администрация Вильнюсского самоуправления выдала разрешение на строительство нового торгового центра на улице Укмергес.

Недалеко от Шешкинской поликлиники, на месте построенного в 1988 году административного здания, планируется построить новый торговый центр.

В проектных предложениях указано, что это будет трехэтажное коммерческое здание со спортивными сооружениями на 2-3 этажах.

Также запланирована подземная парковка, а рядом со зданием - еще 59 парковочных мест.

На крыше здания будет зеленая терраса

"Функционально здание будет разделено на три зоны:
1. Торговый центр на первом этаже;

2. Коммерческие помещения по улице Укмергес, с отдельными входами снаружи;

3. Услуги, спорт и т.д., помещения на втором и третьем этажах, доступ в которые осуществляется через главный вход и боковую лестницу/лифт.

Помещения третьего этажа соединены с открытой террасой на крыше здания. На террасе планируется предусмотреть как зоны отдыха, так и дополнительные места для занятий спортом", — говорится в проектных предложениях о планировке здания.

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Источник
ru.DELFI.lt
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