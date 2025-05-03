Рядом с озером Салоте открылся новый бизнес Иштвана Квика: идея появилась давно

В микрорайоне Пилайте, на берегу озера Салоте открылась новая пиццерия Gypsy. Это не только место, где можно съесть итальянскую пиццу, но и место, где можно познакомиться с ромской культурой.
„Идея появилась давно. Это не только модель бизнеса. Мы всегда хотели познакомить людей с нашей культурой, пищей, песнями. Когда люди приходят к нам, они ощущают наш мир. Радует появление небольшой уютной пиццерии около озера Салоте. Надеемся, что летом появятся новые клиенты, гости“, – сказал Иштван.
„В Пилайте у нас есть ресторан Salotų namas, в котором работает немало ромов. Это очень приятное место. Мы получили место у озера и подумали, что было бы неплохо создать еще одну уютную пиццерию“, – поделился Иштван.
Пиццерия уже работает. Иштван рад тому, что клиенты делятся хорошими отзывами.
„Официальное открытие планируем в середине мая, но мы работаем уже сейчас. Слава Богу, отзывы хорошие. Мы готовим пиццы в итальянской печке, на дровах, при высокой температуре. Тесто выдержанное – хотели, чтобы все было на высоте“, – сказал он.
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Цель пиццерии, по словам Иштвана – не еда, а социальная весть. В пиццерии работают молодые ромы, получают здесь свой первый опыт работы.
„Мы обучаем наших людей, это интересно. Сейчас работают трое молодых людей. Наша цель – показать, что ромы могут работать, любят работу и могут ее отлично выполнять. Мы надеемся, что благодаря таким проектам, изменится отношение к нам“, – сказал он.
Пиццерию команда построила сама.
„Мы все строили своими силами. Процесс занял 7 месяцев. Люди, которые сейчас ходят мимо, говорят, что это самое красивое место. Получение лицензий потребовало немало времени, но мы справились“, – сказал Иштван.