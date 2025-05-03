Рядом с озером Салоте открылся новый бизнес Иштвана Квика: идея появилась давно

В микрорайоне Пилайте, на берегу озера Салоте открылась новая пиццерия Gypsy. Это не только место, где можно съесть итальянскую пиццу, но и место, где можно познакомиться с ромской культурой.

„Идея появилась давно. Это не только модель бизнеса. Мы всегда хотели познакомить людей с нашей культурой, пищей, песнями. Когда люди приходят к нам, они ощущают наш мир. Радует появление небольшой уютной пиццерии около озера Салоте. Надеемся, что летом появятся новые клиенты, гости“, – сказал Иштван.