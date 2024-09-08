Рядом с Минским шоссе построят большой квартал частных домов

По словам представителя JCKU Донатаса Юозапавичюса, важным критерием проекта является не только место и цена, но также устойчивость и качество.

Глава компании Constra Славомир Волков признал, что его компания долгое время пользовалась кредитами банков, но опыт показал, что небольшой компании сложно получить финансирование, поэтому было решено обратиться в кредитную унию.

Волков сказал, что в нынешних условиях и при нынешних ценах на жилье, большой популярностью на рынке стали пользоваться частные дома – поэтому было решено сконцентрироваться на строительстве частных домов.