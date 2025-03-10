Руководители кафе – о причине подорожания кофе: слишком долго цена была небольшой

Flat white – наверное, самый популярный заказ в кафе, сказал владелец кафе Huracan Coffee Витаутас Кратулис. Стоимость этого кофе 4 евро.
„В прошлом году была тенденция экономии на кофе. В этом году мы этого уже не ощущаем, но видим, что все вернулось, может, люди брали кофе где-то в другом месте, а сейчас вернулись или остались те, для кого кофе - это важно, и для кого он по карману. В прошлом году картина была печальнее, чем в этом“, – сказал он.
Он отметил, что в их кафе нет добавок в виде сиропов, зато можно купить качественный кофе.
Delfi уже сообщал, что торговые сети сообщают о подорожании кофе. Кратулис заметил, что их сеть подорожание стороной не обошло.
„У нас небольшая сеть, поэтому мы сами себе поставщики. Факт - кофе слишком долго стоил меньше, чем его реальная цена, поставщики были в минусе, или же клиентам делали кофе из дешевых сортов.
Сейчас в силу всех причин, климата в том числе, уже 5-6 лет предложение не удовлетворяет спрос. Поэтому цена выросла, я слышу о том, что надо смириться с реальностью, что цена на кофе не вернется на прежний уровень“, – сказал Кратулис.
По его словам, в январе 2025 года кофе был больше чем на 100% дороже, чем год назад. Он заметил, что речь идет о самом дешевом кофе.
Значительно подорожало и молоко. „Перед Новым годом, в канун, нам сообщили, что подорожает молоко, оно и подорожало. Но надо понять, что все подорожало: все услуги курьеров – ведь кофе и не только на дом доставляют курьеры, их услуги подорожали; поднялись зарплаты уборщиц; подорожала чистка ковриков; цены выросли и в пекарнях; подорожало сливочное масло; выросли зарплаты“, – перечислял предприниматель.
Он прибавил, что кофе подорожал и из-за упразднения в 2024 году льготного НДС на услуги общепита.
„Посмотрите на ситуацию в других странах, цены растут в США и Великобритании. В Великобритании цена выросла до 7 фунтов за Flat white, там говорят, что в хорошем shope цена должна быть 10 фунтов. Точка. Австралийцы этого не делают, говорят, что будут держаться до последнего, там банкротство, закрываются кафе.
То же самое и у нас – многие заведения закрываются не из-за цен на кофе, а потому что все подорожало: все расходы выросли, цены привязаны к среднему индексу в стране, а цены на аренду растут. Сколько их можно амортизировать?“ – сказал Кратулис.
По его словам, чашка кофе дорожала и будет дорожать. Цены на зерна кофе поднимутся в следующем месяце.
Кратулис заметил, что цена на кофе отличается в специализированных кафе и там, где в его приготовление не инвестируют, где кофе - не главное.
Глава сети Caffeine Саулюс Жиленас сказал Delfi, что причина подорожания кофе - это снижение урожая из-за изменения климата.
„В Бразилии, которая поставляет 40% арабики, из-за засухи урожай уменьшился на 20% с гектара, предложение уменьшается, цены растут. Во Вьетнаме, который является крупнейшим поставщиком робусты, наводнения уменьшили урожай.
Поскольку робуста обычно используется для более дешевых смесей, снижение ее количества привело к росту спроса на арабику, что еще больше взвинтило цену“, – сказал Жиленас.
Он сказал, что тут важный фактор - сбой поставок.
„Последствия пандемии, сбои в логистике, связанные с войной в Украине, рост цен на энергоресурсы и удобрения привели к повышению расходов на производство. Рост расходов на транспортировку привел к подорожанию конечной стоимости продукта“, – сказал Жиленас.
А какова ситуация в Литве? Мировые факторы сказались на росте цен на сырье, в Литве цены обусловлены экономическими факторами: инфляцией, ростом зарплат, ростом цен на аренду, общих расходов.
Глава сети Vero Cafe Лайма Вежелене сказала, что на ценах сказались: рост НДС, рост зарплат на 10–12%, рост цен ан аренду на 7–10%, плата за упаковку – от 37 евро/т до 900 евро/т. Подорожало и сырье: молоко – на 15%, а кофе – на 110%.
„Молоко с начала года подорожало дважды. Цена на аренду автоматически выросла на 3%. Цены подняли все поставщики услуг (клининга и др.) pakėlėиз-за повышения минимальной зарплаты“, – прибавила она.
Как сеть амортизировала расходы? „VERO CAFE удалось сдержать рост цен за счет запасов и прямых контрактов с компаниями, которые выращивают кофе“, – сказала Вежелене.
Delfi интересовался, будут ли в этом году корректировать цены.
„Цены увеличатся в пределах 10–15%. На росте цен сказываются даже не цены на сырье, а налоговое бремя, охватывающее все звенья“, – сказала Вежелене.