Руководители кафе – о причине подорожания кофе: слишком долго цена была небольшой

„В прошлом году была тенденция экономии на кофе. В этом году мы этого уже не ощущаем, но видим, что все вернулось, может, люди брали кофе где-то в другом месте, а сейчас вернулись или остались те, для кого кофе - это важно, и для кого он по карману. В прошлом году картина была печальнее, чем в этом“, – сказал он.