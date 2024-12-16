Руководитель Norfa: регулирование цен создаст больше проблем, чем пользы

„Сегодня есть плюс-минус 3 госоргана, занимающихся контролем над ценами, появившихся при определенных властях, но они не были закрыты, то теперь будет четвертый. Погодите, мы говорим о бюрократии, мы говорим о бюджетах, налогах – это пустая трата денег“, – заявил в понедельник Д. Дундулис в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Как и тот Центр сельскохозяйственных данных — это хорошо, исправьте для них задачу и пусть они смотрят — еще один нужен?“ — спросил он.
По словам главы Norfa, он не верит в желание правящих по сокращению бюрократического аппарата и чрезмерного регулирования. По его мнению, с каждым правительством количество работников в госсекторе только растет, несмотря на то что во многих критических отраслях уже ощущается нехватка рабочих рук.
„Не верю. (...) Как может тот, кто должен сокращать, пилить свой сук? Он сам себя должен наказать – возможно ли это?“ – спросил он.
„С каждой властью на определенный процент госсектор увеличивается, и что самое интересное, у нас уже есть нехватка медицинских работников, учителей, сотрудников правоохранительных органов, куда бы ни ткнули туда, где нужно создавать продукт, там нехватка работников, а этот процент постоянно увеличивается“, – пояснил Д. Дундулис.
Бизнесмен уверяет, что сокращение избыточного регулирования поможет государству сэкономить деньги и снизить нагрузку на налогоплательщика. Он предлагает Правительству ответить на вопрос, какие работы необходимы общественности, и ставить их в приоритет.
„Упразднить излишние вещи, которые нам как обществу совершенно не нужны. Очень много вещей создано для того, чтобы создать рабочие места, но, а мы, как общество, что получаем“ —рассуждал он.
Один из пунктов программы правительства Гинтаутаса Палуцкаса предусматривает, что новое правительство будет контролировать, а при необходимости и регулировать цены на продукты питания. Ожидается, что в целях обеспечения добросовестного поведения торговых сетей с покупателями будет осуществляться мониторинг наценок на товары, а также будут применяться механизмы регулирования при выявлении необоснованных цен.
Также с этой целью в начале декабря в Сейм была внесена инициатива фракции демократов „Во имя Литвы“ по систематическому мониторингу цен на товары и услуги первой необходимости. Этими поправками к Закону о защите прав потребителей предлагается возложить на правительственный Центр стратегического анализа (STRATA) обязанность по проведению регулярного анализа динамики цен на основные продукты питания, товары и услуги.