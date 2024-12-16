Руководитель Norfa: регулирование цен создаст больше проблем, чем пользы

По словам главы Norfa, он не верит в желание правящих по сокращению бюрократического аппарата и чрезмерного регулирования. По его мнению, с каждым правительством количество работников в госсекторе только растет, несмотря на то что во многих критических отраслях уже ощущается нехватка рабочих рук.

„Как и тот Центр сельскохозяйственных данных — это хорошо, исправьте для них задачу и пусть они смотрят — еще один нужен?“ — спросил он.

„Сегодня есть плюс-минус 3 госоргана, занимающихся контролем над ценами, появившихся при определенных властях, но они не были закрыты, то теперь будет четвертый. Погодите, мы говорим о бюрократии, мы говорим о бюджетах, налогах – это пустая трата денег“, – заявил в понедельник Д. Дундулис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Бизнесмен уверяет, что сокращение избыточного регулирования поможет государству сэкономить деньги и снизить нагрузку на налогоплательщика. Он предлагает Правительству ответить на вопрос, какие работы необходимы общественности, и ставить их в приоритет.

„С каждой властью на определенный процент госсектор увеличивается, и что самое интересное, у нас уже есть нехватка медицинских работников, учителей, сотрудников правоохранительных органов, куда бы ни ткнули туда, где нужно создавать продукт, там нехватка работников, а этот процент постоянно увеличивается“, – пояснил Д. Дундулис.

„Не верю. (...) Как может тот, кто должен сокращать, пилить свой сук? Он сам себя должен наказать – возможно ли это?“ – спросил он.

„Упразднить излишние вещи, которые нам как обществу совершенно не нужны. Очень много вещей создано для того, чтобы создать рабочие места, но, а мы, как общество, что получаем“ —рассуждал он.

Один из пунктов программы правительства Гинтаутаса Палуцкаса предусматривает, что новое правительство будет контролировать, а при необходимости и регулировать цены на продукты питания. Ожидается, что в целях обеспечения добросовестного поведения торговых сетей с покупателями будет осуществляться мониторинг наценок на товары, а также будут применяться механизмы регулирования при выявлении необоснованных цен.