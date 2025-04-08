Розничная торговля в еврозоне в феврале выросла на 0,3%, в Литве – на 1,7%

Соответствующий январский индекс, по сравнению с месяцем ранее, в еврозоне не изменился, тогда как в ЕС рост составил 0,1%. В Литве оборот розничной торговли в январе упал на 4,7%.

По данным Евростата, при сравнении февраля 2025 года с февралем 2024 года, розничная торговля в еврозоне выросла на 2,3%, в ЕС – на 2%. Между тем, в Литве, при сравнении февраля 2025 года с февралем 2024 года, в феврале розничная торговля выросла на 2,9%.