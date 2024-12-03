Рождественская торговля в Вильнюсе расцвела в первые выходные: покупатели на цены не жалуются

Чашка кофе стоит 3 евро, столько же заплатите за какао или горячий шоколад. Если порция побольше, то цена будет 5 евро. Чашка травяного чая стоит 2 евро, а рождественского или имбирного чая - 3 евро.

Вяленые колбаски здесь стоят 3 евро за 100 г.

За упаковку глазированных яблок придется заплатить 5 евро, а за фрукт в шоколаде – 4, 4 евро стоят и жареные каштаны. Хворост со сладкой посыпкой обойдется в 3 евро за штуку, а сахарной пудрой стоит 2 евро. Чуррос продают по 5-8 евро.

Пряники тоже недешевые – от 3,5 до 5 евро, а самые необычные - 10 евро.

Цены на некоторые товары в городке „кусаются“ – небольшая шоколадка на палочке стоит 5 евро. Зато есть конфеты и леденцы по 1-2 евро.

Теплые шерстяные носки или варежки на ярмарке стоят 15 евро.

Торговцы сказали Delfi, что поток людей радует, в выходные дни торговля была успешной.

Одна из торговок сказала, что успех торговли зависит от места, конкуренция большая. По ее словам, в выходные торговля шла бойко, а в понедельник поток покупателей уменьшился.

Индре торгует пряниками второй год подряд. Она сказала, что сравнить результаты сложно, поскольку сейчас торговое место другое, а от него многое зависит. Правда, в первые выходные людей было много.

„Товар подвозили по 4 раза в день. Цены изменились минимально“, – сказала она.