2024.11.19 11:57

Рождественская программа в столице в этом году обойдется в 760 000 евро

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt

Рождественская программа в Вильнюсе в этом году обойдется в 760 000 евро, сказала вице-мэр Симона Белюне. По ее словам, в прошло году она стоила 753 000 евро, поэтому подорожание минимальное.

„Вся стоимость рождественской программы, включая освещение, мероприятия, концерты, зажжение огней на елке, обойдется в 760 000 евро“, – сказала вице-мэр.

Сама елка в этом году будет стоить 118 700 евро (с НДС), в 2023 г. цена была на 30 000 евро меньше – почти 90 000 евро. Подорожание связано с тем, что для елки нужна специальная конструкция, она нуждается в постоянном уходе.

„Мы должны признать, что представляем те только город, но и всю страну, ведь в Вильнюс приезжает много гостей. В этом году конструкцию для елки делали на заказ. Это особый проект“, – сказала Белюне.

„Кроме того используют 7 км гирлянд, это тоже стоит денег. Кончено, это оплата работы рабочих, архитекторов, присмотр за конструкцией“, – рассказала вице-мэр о составляющих цену.

По словам Белюне, рождественское украшение - это основной мотив программы. Естественная елка будет помещена в конструкцию в форме шара.

„Рождественские украшения будут в разных скверах. И елка будет помещена в огромный шар. Не секрет, что елка, как и в прошлом году, будет живая. Она будет ярко освещена. У нас 7 км гирлянд не только на самой елке, но и вокруг всей композции“, – заметила вице-мэр.

Напомним, что огни на елке зажгут 29 ноября. По Вильнюсу будет ездить рождественский поезд.

Глава Вильнюсского центра культуры Паулюсм Юргутис сказал, что 4 воскресенья адвента во дворике президентского дворца будут проходить концерты. Двор с 29 ноября по 7 января будет украшен и доступен для посетителей.

Глава Active Vilnius Гинтас Тесля сказал, что каток на Ратушной площади в этом году будет открыт с 30 ноября по 27 января.

„В этом году каток будет на Ратушной площади. (...) В этом году он будет не овальным, а в форме буквы S“, – заметил он.

В праздничный период на Ратушной площади пройдет также рождественская благотворительная ярмарка.

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