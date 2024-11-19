Рождественская программа в столице в этом году обойдется в 760 000 евро

„Рождественские украшения будут в разных скверах. И елка будет помещена в огромный шар. Не секрет, что елка, как и в прошлом году, будет живая. Она будет ярко освещена. У нас 7 км гирлянд не только на самой елке, но и вокруг всей композции“, – заметила вице-мэр.