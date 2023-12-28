Рост цен на билеты выдохся: из Литвы в следующем году можно будет добраться до 100 городов

"Можно предположить, что глобальный рынок авиации в следующем году основное внимание будет уделять фактическому наращиванию объемов и управлением рисками, все меньше будут говорить о влиянии пандемии", – сказал Delfi представитель "Литовских аэропортов" Томас Зитикис.

По его словам, эксперты прогнозируют, что в 2024 г. полностью восстановятся потоки пассажиров. Некоторые эксперты прогнозируют, что пассажиров будет на 2-3% больше, чем в 2019 году.

Эти тенденции почувствуют и литовские аэропорты.

"Литовские аэропорты" планируют, что в трех аэропортах обслужат около 6,3 млн. пассажиров, это 97% допандемического 2019 года.

В 2022 году в аэропортах было 5,35 млн. пассажиров, в этом планируется около 5,9 млн.

Правда, Зитикис заметил, что число полетов не будет расти в таком темпе, в каком растет поток пассажиров. Прогнозируется также умеренный рост направлений из Литвы. По подсчетам компании, в 2024 г. из трех аэропортов Литвы в 2024 году можно будет вылететь в 100 направлениях (в этом году 90).