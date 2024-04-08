Российские СМИ: дано добро на продажу завода Vičiūnai-Rus

Об этом сообщает портал Kommersant.
Сделка была утверждена в феврале 2024 г., владелец предприятия изменится "в ближайшее время".
В документации говорится, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу) в пользу УК "Группа Океан".
Delfi еще на прошлой неделе узнал, что завод Vičiūnai в Калининграде продан. К сожалению, порталу не удалось получить комментарий представителей Vičiūnai.
"Пока мы воздерживаемся от комментариев", – сказала пресс-секретарь группы Vičiūnai Вилма Веверске на прошлой неделе.
8 апреля Веверске сказала журналистам Elta, что пока они не могут подтвердить информацию о продаже завода.
"Пока идет процесс продажи, мы ничего не можем комментировать. Спасибо за понимание и надеемся на терпение", – сказала Веверске.