2024.11.19 07:00

Rimi отзывает один товар – служба выявила проблему

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Rimi parduotuvė
Rimi parduotuvė
ФОТО: Bendrovės archyvas

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВС) сообщает, что в магазины попало „химически загрязненное“ конопляное масло.

Сообщается, что масло попало на прилавки магазинов Rimi Lietuva, а в сообщениях службы сказаноa, что в масле компании Anirа обнаружено увеличенное содержание дельта-9-THC и дельта-9-THCA, в экологическом масле Bionaturalis также превышено суммарное содержание этих веществ. В обоих случаях речь идет о емкостях 250 мл.

Rimi Lietuva сообщила Delfi, что изымает товар.

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„Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности продуктов и их качества и как всегда информируем клиентов способами, предусмотренными ГПВС. После появления информации ГПВС мы в срочном порядке с 13 по 26 ноября 2024 г. товары изымают, просят клиентов их вернуть.

Если покупатели купили продукт, просим вернуть его в магазин Rimi. Если вы предъявите чек, вам вернут деньги“, – сказала представитель Rimi Lietuvа Эгле Красаускене.

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