Rimi отзывает один товар – служба выявила проблему

Сообщается, что масло попало на прилавки магазинов Rimi Lietuva, а в сообщениях службы сказаноa, что в масле компании Anirа обнаружено увеличенное содержание дельта-9-THC и дельта-9-THCA, в экологическом масле Bionaturalis также превышено суммарное содержание этих веществ. В обоих случаях речь идет о емкостях 250 мл.

Rimi Lietuva сообщила Delfi, что изымает товар.

„Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности продуктов и их качества и как всегда информируем клиентов способами, предусмотренными ГПВС. После появления информации ГПВС мы в срочном порядке с 13 по 26 ноября 2024 г. товары изымают, просят клиентов их вернуть.