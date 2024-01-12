Результаты финансовой грамотности населения Литвы ухудшились

В 2023 году индекс финансовой грамотности Литвы составил 56, в 2015 году – 62. Средний показатель всех 20 участвующих в исследовании ОЭСР – 63, всех 39 исследованных стран – 60. В Латвии индекс составил 59, а в Эстонии – 67.

По словам В. Дичпинигайтене, показатель финансовой грамотности Литвы был одним из худших среди исследованных стран. Индекс состоит из трех частей – финансовых знаний, поведения с деньгами и отношения к деньгам.

В 2015 году Литва находилась на 11-м месте в индексе, близком к среднему показателю по ОЭСР.

На мероприятии Банк Литвы представил результаты международного исследования финансовой грамотности, проведенного ОЭСР в прошлом году.

"Результаты не обнадеживают. Уровень финансовой грамотности литовцев за 8 лет снизился примерно на 10%", - сказала В. Дичпинигайтене в пятницу на мероприятии Центробанка "Какую оценку получили бы жители Литвы за финансовую грамотность?".

По ее словам, по сравнению с 2015 годом финансовая грамотность литовцев в прошлом году снизилась.

"Мы заняли 31 место из всех 39 стран, принявших участие в исследовании. Наши знания ухудшились, изменилось наше отношение к деньгам", - сказала представительница Банка Литвы.

"Если в 2015 году мы опережали Эстонию и Латвию и были близки к среднему показателю ОЭСР, то сейчас мы последние", - отметила она.

По словам В. Дичпинигайтене, более низкая финансовая грамотность отмечается среди женщин моложе 29 лет и лиц старше 65 лет. При этом более высокий уровень финансовой грамотности имеют жители с высшим образованием, а также самозанятые.

По словам В. Дичпинигайтене, при оценке финансовых знаний респондентам нужно было ответить на 7 вопросов. Ответы жителей Литвы в 2023 году были хуже, чем 8 лет назад. По ее словам, сложнее всего было рассчитывать сложные проценты.

"В Германии 70% респондентов умеют рассчитывать сложные проценты, в Литве – только 30%", - сказала специалист Центробанка.