Рейс Ryanair из Вильнюса в Варшаву был перенаправлен из-за проблем со связью

„Согласно имеющимся данным, у этого самолета возникли помехи в работе GPS, и во время посадки сработала система предупреждения о возможности столкновения самолета с землей. Они приняли решение лететь на запасной аэропорт в Варшаве и проверить там свои системы авионики, а затем после проверки вернуться в Литву, в Вильнюс“, - рассказал радио LRT Томас Монтвила, руководитель Департамента оперативной деятельности Oro navigacija (Воздушная навигация).
Среди причин, которые могли привести к перебоям в связи, он также назвал вмешательство недружественных стран.
„Такая версия возможна“, - добавил Монтвила.
Представитель Oro navigacija также отметил, что за последний квартал было зафиксировано немало подобных случаев.
После проверки систем и дозаправки самолет прибыл в Вильнюсский аэропорт перед полуночью в четверг.
Напомним, что самолет Ryanair, летевший из Лондона, в запланированное время в четверг вечером в Вильнюсе не приземлился. Самолет был перенаправлен в Варшаву.
По данным Литовских аэропортов, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в литовской столице в 18.50 час. по местному времени.
По данным Flightradar24, совершив несколько кругов над Вильнюсом, самолет был перенаправлен в Варшаву. Примерно через полчаса самолет снова совершил круг над аэропортом имени Фредерика Шопена и успешно приземлился.