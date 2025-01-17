Рейс Ryanair из Вильнюса в Варшаву был перенаправлен из-за проблем со связью

„Согласно имеющимся данным, у этого самолета возникли помехи в работе GPS, и во время посадки сработала система предупреждения о возможности столкновения самолета с землей. Они приняли решение лететь на запасной аэропорт в Варшаве и проверить там свои системы авионики, а затем после проверки вернуться в Литву, в Вильнюс“, - рассказал радио LRT Томас Монтвила, руководитель Департамента оперативной деятельности Oro navigacija (Воздушная навигация).