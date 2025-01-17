2025.01.17 10:54

Рейс Ryanair из Вильнюса в Варшаву был перенаправлен из-за проблем со связью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Ryanair“ lėktuvas
„Ryanair“ lėktuvas
ФОТО: IMAGO/Harald Dostal | Imago / Scanpix

Самолет Ryanair, вылетевший из Лондона в четверг вечером, не смог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за проблем со связью.

„Согласно имеющимся данным, у этого самолета возникли помехи в работе GPS, и во время посадки сработала система предупреждения о возможности столкновения самолета с землей. Они приняли решение лететь на запасной аэропорт в Варшаве и проверить там свои системы авионики, а затем после проверки вернуться в Литву, в Вильнюс“, - рассказал радио LRT Томас Монтвила, руководитель Департамента оперативной деятельности Oro navigacija (Воздушная навигация).

Среди причин, которые могли привести к перебоям в связи, он также назвал вмешательство недружественных стран.

„Такая версия возможна“, - добавил Монтвила.

Представитель Oro navigacija также отметил, что за последний квартал было зафиксировано немало подобных случаев.

После проверки систем и дозаправки самолет прибыл в Вильнюсский аэропорт перед полуночью в четверг.

Напомним, что самолет Ryanair, летевший из Лондона, в запланированное время в четверг вечером в Вильнюсе не приземлился. Самолет был перенаправлен в Варшаву.

По данным Литовских аэропортов, самолет Boeing 737 MAX 8-200, вылетевший из лондонского аэропорта Лутон, должен был приземлиться в литовской столице в 18.50 час. по местному времени.

По данным Flightradar24, совершив несколько кругов над Вильнюсом, самолет был перенаправлен в Варшаву. Примерно через полчаса самолет снова совершил круг над аэропортом имени Фредерика Шопена и успешно приземлился.

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