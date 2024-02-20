Решение принято: маршрут Вильнюс-Рига не изменится

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Несколько дней назад появилась информация о том, что "Литовские железные дороги" пересмотрят маршрут Вильнюс-Рига и быть может дополнят его, появятся дополнительные остановки. Однако Компания эту информацию отрицает – маршрут менять не будут, а его популярность остается такой же, как в начале года, пишет портал Made in Vilnius.

Сообщалось, что больше пассажиров едет не до Риги, а из одного литовского города в другой, поэтому надо увеличить число остановок на территории Литвы, однако на самом деле ситуация иная.

Во-первых, это международный маршрут, цель которого – сообщение с Латвией. Во-вторых, в Литве достаточно межгородских маршрутов, поэтому пассажиры, которые хотят попасть в Ригу, могут ехать туда с пересадкой. В-третьих, дополнительные остановки сделают маршрут более продолжительным.

"Каждая дополнительная остановка увеличит время поездки на 4-5 минут. Поэтому маршрут утратит конкурентоспособность.

Пассажиров из других городов просят выбирать транспорт местного сообщения или ехать на остановки международного маршрута и ехать в Ригу на международном поезде", – сказала Котрина Дзикарайте-Мисюне, пресс-секретарь LTG Cargo.

Сейчас пассажиров стало меньше, чем в начале года, но это объясняется сезонностью. Дзикарайте-Мисюне сказала, что маршрут Вильнюс-Рига остается популярным. Его значение для Литвы не вызывает сомнений.

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