Репутационный рейтинг: на вершине – Thermo Fisher Scientific Baltics

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific
ФОТО: Bendrovės nuotr.

Экономическая неопределенность, продолжающаяся война в Украине и ожидания года выборов влияют на отношение общества к организациям частного и государственного секторов, о чем свидетельствуют результаты исследования "Литовский индекс репутации", проведенного в девятый раз.

Согласно распространенному в среду пресс-релизу, на вершине литовского репутационного рейтинга в этом году – многолетний лидер рейтинга Thermo Fisher Scientific Baltics, второе место заняла компания Tesonet, а третье место – новый участник рейтинга компания Surfshark.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в этом году за лучшую репутацию года в государственном секторе награждено агентство по развитию иностранных инвестиций "Инвестируй в Литве", в общественной категории победила аптечная сеть Camelia, в категории инфлюэнсеров – компания по производству медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific, а за самый большой положительный репутационный прорыв – компания "Литовские железные дороги" ("ЛЖД").

В номинации "Онлайн-репутация года" от компании по анализу данных Repsense в частном секторе победила компания Hostinger, а в номинации "Онлайн-репутация года" в государственном секторе – Invega. В номинации "Самая таргетированная онлайн-коммуникация года" победителем признана торговая сеть Lidl.

Всего в 2024 г. в репутационный рейтинг Литвы были включены 56 коммерческих компаний из 10 секторов и 14 директивных инвестиционно-надзорных органов.

При составлении репутационного рейтинга было опрошено 1910 респондентов, разделенных на три группы: 1253 представителя широкой общественности, 331 лидер мнений (эксперты, блогеры, журналисты и т. д.) и 326 лиц, принимающих решения (руководители крупнейших литовских компаний, коммерческих организаций или ассоциаций, политики, владельцы СМИ, послы и т. д.).

В ходе исследования анализируется отношение респондентов к компании, ведомству, учреждению – воспринимается ли оно как имеющее хорошую репутацию, популярно ли оно, вызывает ли доверие. Также рассматриваются 8 важнейших факторов, влияющих на репутацию: цена и качество товаров и услуг, забота о сотрудниках, деловая добросовестность, поведение руководства и бизнес-управление, достижения и рост, социальная ответственность, инновационность и помощь Украине.

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