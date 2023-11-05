Рекордный товарооборот группы Apranga в октябре – 32 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Розничный товарооборот сети группы Apranga (с НДС) в октябре 2023 г. составил 32 млн евро, что на 12,6% больше, чем в октябре 2022 г.

В распространенном через биржу сообщении отмечается, что оборот за октябрь является рекордным месячным оборотом в истории группы Apranga.

Оборот сети группы в октябре 2023 г., по сравнению с октябрем 2022 г., в Литве вырос на 13,4%, в Латвии – на 15,7%, в Эстонии – на 4,5%.

Розничный товарооборот сети группы Apranga за январь-октябрь 2023 г. (с учетом НДС) составил 263,3 млн евро, или на 11% больше, чем за соответствующий период 2022 г.

Оборот сети группы Apranga за январь-октябрь 2023 г., по сравнению с соответствующим периодом 2022 г., в Литве вырос на 10,3%, в Латвии – на 11%, а в Эстонии – на 13,5%.

В настоящее время в управлении группы Apranga в странах Балтии находятся 167 магазинов (98 в Литве, 44 в Латвии и 25 в Эстонии) общей площадью 90,4 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, торговые площади сократились на 0,2%.

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