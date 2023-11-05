Рекордный товарооборот группы Apranga в октябре – 32 млн евро

В распространенном через биржу сообщении отмечается, что оборот за октябрь является рекордным месячным оборотом в истории группы Apranga.

Оборот сети группы в октябре 2023 г., по сравнению с октябрем 2022 г., в Литве вырос на 13,4%, в Латвии – на 15,7%, в Эстонии – на 4,5%.

Розничный товарооборот сети группы Apranga за январь-октябрь 2023 г. (с учетом НДС) составил 263,3 млн евро, или на 11% больше, чем за соответствующий период 2022 г.

Оборот сети группы Apranga за январь-октябрь 2023 г., по сравнению с соответствующим периодом 2022 г., в Литве вырос на 10,3%, в Латвии – на 11%, а в Эстонии – на 13,5%.