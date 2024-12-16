Рекордно дорогое Рождество: на смену литовским продуктам приходят польские

Продукты питания в этом году были почти на один процент дешевле, чем в прошлом, однако это не утешает – за последние несколько лет продукты подорожали на несколько десятков процентов. Правда, были продукты, которые значительно подорожали и в этом году. Например, подорожали оливковое масло, чеснок, шоколад, кофе, апельсиновый сок, молочные продукты. Собеседники Delfi сказали, что цены на продукты стабилизировать нелегко, поскольку литовские товары вытесняют польские.