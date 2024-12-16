Рекордно дорогое Рождество: на смену литовским продуктам приходят польские

Корзина самых дешевых товаров в ноябре 2024 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, подорожала на 6%, или на 4 евро – таковы данные портала Pricer.lt. Его глава Арунас Визицкас сказал Delfi, что в октябре заметили подорожание самых дешевых продуктов.
По сравнению с декабрем 2021 г., самая дешевая корзина подорожала на 13,60 евро, или 25%.
„Что мы видим? Это Рождество будет рекордно дорогим. Только зависит от того, какую точку отсчета мы берем - декабрь прошлого года или докризисный, в этом будет разница“, – сказал Визицкас.
По его словам, до осени были видны более позитивные знаки, связанные с ценами, дешевые товары дешевели. Если брать цены в общем, то наша страна намного дороже Польши, чаще всего нас сравнивают со Швейцарией, Швецией, Францией, заметил эксперт. Даже в Германии больше более дешевых продуктов, чем у нас.
„Если брать регулярные цены, то однозначно мы достигли европейского уровня и даже более высокого. А если смотреть цены с акцией, то в некоторых случаях можно сказать, что не все так плохо.
Что касается товаров, которые мы наблюдаем, то некоторые значительно подорожали – например, самые дешевые яблоки на 48% в год. Рис подорожал на 43%, самый дешевый йогурт на 41%, помидоры на 30%, сливочное масло на 26%, хек на 26%, колбаса на 21%. Это, как мы видим, повседневные товары. А подешевело всего несколько и на 9-10%“, – сказал Визицкас.
Собеседник сказал, что в Балтийском регионе есть проблемы с сырьем для молочных продуктов. Закупочные цены на молоко выросли. Малые хозяйства, где молоко было дешевле, уже, скорее всего, закрылись, а крупные лавируют с ценами.
„Мы видим, что молочные продукты начали дорожать, а некоторых даже не хватает. Речь идет о сливочном масле. А если говорить о ценах, то продукция бренда Dvaras подорожала на 10-20 центов за пачку всех товаров. Что касается сливочного масла, то самого дешевого либо нет, либо оно бывает эпизодически“, – сказал Визицкас.
Глава Литовской ассоциации производителей молочных товаров Йонас Валёнис сказал, что в Литве существует олигопольная система – 5 переработчиков и торговцев.
„Все лето цены на молоко у нас снижались, они были самыми низкими в ЕС. Сейчас поднялись в октябре, потому что Литва экспортирует много молочных товаров. 20% привозят поляки, там литр молока стоит меньше евро, а у нас – 1,45 евро. Но все цены устанавливают Maximа“. Никто больше не может повлиять.
Другой момент, если мы за год производим 117 000 тонн молока,то переработчики 45 000-47 000 привозят из Латвии и Эстонии. Латвийским фермерам они платят больше, чем нашим. Литовское производство молока идет на спад, у нас долгое время были самые небольшие цены в ЕС, мы получали самые небольшие выплаты“, – сказал Валёнис.
По его словам, вообще в Литве число молочных хозяйств снижается, производство снижается, животных стало меньше. Если ничего не изменится, в Литве будет доминировать привозное молоко. И оно будет дешевле литовского.
Директор компании Kietaviškių gausa Миндаугас Пупенис сказал, что на цены на овощи влияет климат и погода, а если говорить об овощах из теплиц - то цены на энергоресурсы и зарплаты.
„До 2020 года стабильно треть уходила на зарплаты. треть на энергетику, треть на семена и все остальное – логистику, фасовку и т.д. Во время энергетического кризиса расходы выросли до 56%, сейчас снизились до 36%. Но зарплаты уже стали расти, они больше 30%. По бюджету на 2025 год, на зарплаты уйдет 46%“, – сказал Пупенис.
По его словам, пока на рынке есть местная продукция, цены на овощи остаются ниже. Например, килограмм картошки можно купить по 26 центов.
„Не останется литовской картошки, морковки, ее начнут привозить, цены вырастут. Так цены поддерживаются. <...> Естественно, что на цены влияют и крупные хозяйства, им легче вести переговоры. Торговые центры меняют это, они легче идут на сотрудничество, им хочется иметь литовскую продукцию“, – сказал Пупенис.
По его словам, с учетом прогнозов, в следующем году овощи могут подорожать на 5%. Но некоторые глобальные катастрофы могут сказаться на некоторых ценах.
„Если у Нидерландов 11 000 га теплиц, это подействует на цены. Например, бывают годы, когда вместо помидоров лучше урожай дает сладкий перец. Цена на сладкий перец снижается, а на помидоры растет. Сразу же меняются цены.
В этом году в Нидерландах очень дождливо, у них никогда прежде не было такого плохого урожая помидоров, цены на огурцы были очень высокими. Вот и ответ на вопрос, из-за чего иногда растут цены“, – сказал Пупенис.
Визицкас заметил, что с 2016 года, когда в Литву пришел Lidl, стал расти импорт из Польши. Однако это незаметно, поскольку спрятано под частным брендом Lidl.
„Если взять молочные товары, большая их часть привезена из Польши. Это показывает, что литовцы в этой сфере не конкурируют и уступают рынок. В плане количества продают меньше и теряют масштабы производства. Когда теряешь масштабы, становишься неконкурентоспособным.
Мы следим за мясной и молочной промышленностью. Это основные сферы, которые влияют больше всего. Наш прогноз такой, что рынок завоюет польский импорт. Литовцы стали равнодушны к происхождению товаров, адаптировались к импортному вкусу. Только вопрос времени, когда это будет иметь более значительное влияние“, – сказал Визицкас.
По его словам, придется реагировать промышленности: снижать масштабы, сокращать работников. Может быть и так, что литовцы займут нишевые сферы, к которым польское производство не приспособится.
„В результате будет меньше стабилизация цен, что сейчас делает литовская продукция, будет меньше инвестиций и рабочих мест. Наверное, весь сектор ждет реформа“, – прогнозировал Визицкас.