Рекордная сделка: в Вильнюсе за впечатляющую сумму продана квартира

В Вильнюсе, в районе Паупис, была продана квартира площадью 220 кв. м. За нее просили 2,89 млн. евро, однако точная сумма сделки неизвестна.

По словам эксперта Sotheby’s International Realty Кристины Марчюлявичене и брокера Мантвидаса Жилинскаса, в квартире 6 комнат, 5 спален, 4 ванных, 3 балкона и терраса площадью 44 кв. м.

„В квартире потолки высотой 4,7 м, жилье двухэтажное. На верхнем этаже расположена гостиная, кухня, санузел, основная спальня с ванной и гардеробная. На нижнем этаже четыре спальни, одна из них – общая зона отдыха для детей, две ванные, прачечная“, - рассказала Марчюлявичене.

Кроме того, при квартире есть 4 парковочных места в подземном гараже и кладовка.