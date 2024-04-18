Рекордная прибыль банков в Литве за прошлый год – почти 1 млрд евро

Часть заработанной прибыли банки направили на государственную оборону, перечислив в государственный бюджет взнос солидарности на сумму 250 млн евро, предложенный Центробанком Литвы в начале прошлого года. Прогнозируется, что взнос солидарности за 2024 год может составить еще около 220 млн евро.

Последние понесли в общей сложности 9,7 млн евро убытка. Это – недавно начавшие свою деятельность специализированные банки, чьи операционные расходы пока превышают доходы. Активы банка за год увеличились на 6,1 млрд евро (на 11 проц.) – до 61,7 млрд евро.

Большой прирост прибыли был обусловлен неожиданным результатом от внезапного повышения процентных ставок в условиях нетипичной, особенно высокой, избыточной ликвидности. Прибыльно работали 14 банков и филиалов иностранных банков, убыточно – 4.

Сообщается, что, по неаудированным данным, в 2023 г. банки (за вычетом взноса солидарности и других налогов) заработали 986 млн евро прибыли, что в два раза больше, чем в 2022 г. (491 млн евро).

В результате повышения процентных ставок в условиях избыточной ликвидности процентные доходы банков выросли почти в три раза и составили 2,5 млрд евро. Процентные расходы увеличились почти в 5 раз – до 464 млн евро. Чистый процентный доход оказался в 2,5 раза выше, чем в 2022 г. и составил более 2 млрд евро.

Доля проблемных (плохих) кредитов в общем кредитном портфеле увеличилась всего на 0,09 проц. и составила 1 проц. от общего кредитного портфеля. В портфеле бизнес-кредитов их объем увеличился на 1,85 проц. и составил 149 млн евро, в портфеле жилищных кредитов – на 60,3 проц. и составил 184 млн евро.

В 2023 г. кредитный портфель банков вырос на 1,6 млрд евро – до 27,5 млрд евро. Основную его часть (55 проц.) составило кредитование населения, которое за год увеличилось на 1,3 млрд евро.