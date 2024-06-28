2024.06.28 08:06

Реконструкции "бруклинского" моста в Вильнюсе придется подождать

 
ru.DELFI.lt
elektrines tiltas
elektrines tiltas
ФОТО: madeinvilnius.lt

В Вильнюсском районе Вилкпедес есть неэксплуатируемый пешеходный мост. Уже сообщалось, что планируется реконструкция моста около электростанции, рядом с Букчайским лесом. Вильнюсцы называют его „бруклинским“. Однако расходы на проект выросли, поэтому реконструкции придется подождать, пишет портал madeinvilnius.lt.

Не все знают, что в Вильнюсе есть пешеходный мост, построенный в далеком 1957 году. Однако из-за того, что во время строительства моста были отклонения от проекта, мост так и не приняли в эксплуатацию. Недавно муниципалитет решил провести реконструкцию моста. Мост должен соединить пешеходные дорожки на левом берегу реки Нерис на ул. Эйгулю и Электринес с улицей Мишкиню и районом Лаздинай, находящимися на правом берегу. До сих пор мост использовали только для инженерных сетей, после реконструкции по нему смогут ходить пешеходы и ездить велосипедисты.

Однако пока работы не начаты. Поскольку с момента проектирования материалы и стоимость работ подорожали в два раза, финансирование не утверждено.

Планировалось, что работы будут стоить 1,6 млн. евро, сейчас сообщается, что потребуется в 3,5 раза больше денег. Об этом сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что проект реконструкции подготовила компания TEC Infrastructure.

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