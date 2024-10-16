Реальность водителей общественного транспорта – нелегкая работа и африканцы, которых не удается привезти

По оценке муниципальной компании Kauno autobusai, нехватка работников небольшая, а общие тенденции ведут к улучшению ситуации.
Представитель Kauno autobusai Римас Станкайтис сказал, что сейчас не хватает 20 водителей автобусов и 25 водителей троллейбусов.
В 2021 г., по данным LRT, не хватало 80 водителей.
Компания Kauno autobusai сообщает, что делает все возможное для привлечения новых водителей.
„(...) мы очень надеемся, что удастся привлечь новых водителей, поэтому удастся укомплектовать штат.
По словам Станкайтиса, самый эффективный способ привлечения работников – повышение зарплат.
Глава профсоюза работников Kauno autobusai Бронюс Бучелис сказал, что с 1 июля этого года зарплаты водителей автобусов и троллейбусов выросли на 11%. Сейчас больше водителей устраивается на работу, чем увольняется.
Представители Kauno autobusai сказали, что особенно не хватает водителей троллейбусов.
Таких водителей меньше, потому что нужна категория T. А автобусом могут управлять водители с категорией D.
По данным Kauno autobusai зарплаты в их компании сейчас составляют 1400-2000 евро „на руки“.
Это больше средней зарплаты в Каунасе. Только не надо забывать, что водители общественного транспорта работают по выходным, по ночам, по праздникам.
Бучелис сказал, что потенциальные работники хотели бы зарплату побольше.
„На сегодняшний день зарплата за норму составляет 1350-1400 евро „на руки"“, – сказал Бучелис. Он заметил, что водители хотели бы получать 2000 евро, поскольку условия в Каунасе непростые.
„Они говорят, что работа тяжелая. Транспорт часто приходит с опозданием из-за ремонта дорог. Ремонт – это проблема для водителей, транспорт опаздывает в часы пик, поскольку тогда на дорогах больше машин“, – заметил собеседник.
Бучелис сказал, что проблемным местом становятся и суженные дороги.
Бучелис сказал, что у Kauno autobusai есть одна серьезная проблема - возраст водителей, молодежь такой работой не интересуется.
„Молодежь хочет получать 2000-3000 евро в месяц. Приходят люди среднего возраста или те, кому до пенсии осталось несколько лет“, – заметил он, уточнив, что немалая часть водителей - пенсионеры.
„Некоторым по 70 лет и больше“, – сказал собеседник.
В эту сферу приходят водители обанкротившихся транспортных компаний.
В СМИ уже сообщали, что компания Transrevis в Вильнюсе привозит водителей из Ганы.
Портал Kas vyksta Kaune интересовался, не намерена ли компания Kauno autobusai завозить водителей из третьих стран.
Оказывается, такие планы есть, однако требование владеть литовским на уровне А2 осложняет вопрос.
„Исключение касается только украинцев, их сейчас больше 30. Конечно, и для них мы организуем курсы литовского за счет компании“, – указали представители Kauno autobusai.
„Водители в этой компании (ЗАО Transrevis) жалуются на плохие условия. Африканцы работают в нечеловеческих условиях, по 230-250 часов. Они живут в комнатах по 10-12 м2 по 8-10 человек. Литовским работникам сокращают часы, они работают меньше нормы. Профсоюз Transrevis говорят, что у африканцев нет водительских удостоверений, уже не говоря о коде E95 и владении литовским/английским языком“, – критиковал идею завоза иностранцев Бучелис.