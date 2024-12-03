Разрыв в зарплатах между регионами Литвы сократился до 394,7 евро

Средняя месячная брутто-зарплата в столичном регионе составила 2 455,6 евро и, по сравнению со вторым кварталом 2024 г. увеличилась на 1,3 проц. В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составила 2 060,9 евро и за квартал она увеличилась на 2,5 проц.
Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 500,4 евро и, по сравнению со вторым кварталом 2024 г., увеличилась на 1,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 282,5 евро и была на 2,1 проц. выше.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 528,9 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления, их зарплаты на 291евро превышали средний показатель по стране. Самую низкую зарплату – 1 559,4 евро – получали работники Зарасайского районного самоуправления, их зарплата была на 969,5 евро меньше, чем у жителей Вильнюса.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за квартал увеличилась во всех уездах – с 1,3 проц. в Вильнюсе до 3,6 проц. в Паневежисе и Тельшяе.
Самую высокую брутто-зарплату, сравнивая уезды, получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда – 2 455,6 евро. Самую низкую – 1 819 евро – Утенского уезда. Как поясняет Государственное агентство данных, на изменение зарплат повлияли сезонные колебания и другие причины.
Средняя месячная брутто-зарплата в третьем квартале 2024 г., по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась во всех самоуправлениях – с 0,9 проц. (в Купишкском районном) до 6,1 проц. (в Пагегяйском).
Сравнивая третий квартал 2024 г. с аналогичным периодом 2023 г., среднемесячная брутто-зарплата выросла во всех муниципалитетах с 5,8 (в Ретавском) до 20,4 проц. (в Пагегяйском). На такие изменения повлияло увеличение минимальной месячной зарплаты, увеличение коэффициентов минимального должностного оклада для работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчета суммы необлагаемого налогом дохода и другие причины.
Средняя численность работников увеличилась в сорока трех самоуправлениях
По данным агентства, в столичном регионе средняя численность работников за квартал сократилась на 7 проц., в регионе центральной и западной Литвы – на 0,1 проц. За год средняя численность работников в столичном регионе снизилась на 0,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы – повысилась на 1,5 проц.
За квартал средняя численность работников увеличилась в 26 самоуправлениях: с 0,1 проц. (в Шилутском районном и Клайпедском районном) до 17,3 проц. (в Нерингском самоуправлении). Средняя численность работников снизилась в 31 самоуправлении – с 0,1 до 2,5 проц., в Акмянском районном, Алитусском районном и Кельмеском районном – почти не изменилась.
За год средняя численность работников увеличилась в 41 самоуправлении – с 0,1 проц. (в Кельмеском районном) до 7,3 проц. (в Бирштонском), в остальных 17 самоуправлениях средняя численность работников сократилась с 0,1 проц. (в Биржайском районном) до 4,8 проц. (в Электренском), в Тракайском районном и Лаздийском районном – почти не изменилась.