Разрешение на торговлю от Продовольственно-ветеринарной службы — обязательно

При проверке уличных торговцев специалисты Службы по-прежнему обнаруживают продавцов, работающих без необходимых для такой деятельности документов. В 2022 году было проверено более 1 000 торговых точек, в 2023 году - почти 500, из них ежегодно выявляется около 20-30 нелегальных продавцов. Часто это связано с тем, что продавцы не знают, какой именно вид деятельности выбрать и нужны ли им какие-либо дополнительные документы, если они хотят торговать на ярмарке, например, всего один раз.