Разные цены в разное время: как работает такая стратегия

Мнения неоднозначны

Журналисты LNK спрашивали у прохожих на улице, что они думают о зарубежной практике, когда продуктовые магазины и рестораны продают товары по разным ценам в разные часы. Разброс мнений очень широк.

"Если бы я хотел выпить кофе или поесть, я бы пошел туда, где место получше или поближе… но, чтобы специально искать ценовую акцию… то, наверное, не стал бы", — сказал один мужчина.

Были и те, кто подумывает попробовать.

"Может быть, неплохо. Может быть, это приемлемо, я бы попробовал. Вечером, возможно, что-то более шикарное. Днем — попроще", — сказала один из собеседников.

Однако эта идея подходит не всем.

"Все зависит от наличия времени. Скорее всего, люди работают утром и поэтому ходят в кафе реже, чем вечером. Не думаю, что я смогла бы по утрам (в часы подешевле) бегать в кафе, а вечером, если бы я хотела, то все равно пошла, даже несмотря на более высокие цены", — говорит другая участница опроса.



Эта практика уже применяется в Литве