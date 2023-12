Разные цены в разное время: как работает такая стратегия

Эта практика уже применяется в Литве

Холодным зимним днем, сразу после полудня, чашка чая в одном из вильнюсских гастробаров стоит 1,50 евро. Но если бы вы пришли туда утром, когда бар открывается, вы бы заплатили меньше. По словам Ауримаса Зимницкаса, директора компании Pliusai, управляющей сетью гастробаров Plus Plus Plus, в момент открытия в баре гораздо меньше людей, поэтому цена может быть меньше.