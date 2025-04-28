Расследование: деньги Bankera ушли на виллы и кредиты своим

По данным расследования, за первую половину 2017-2018 годов проект Bankera, путем распространения крипто-токенов Banker (BNK), привлек более 100 млн евро, их приобрели более 100 тыс. человек.

Однако после внезапного всплеска интереса к первичному размещению токенов (ICO) Bankera токены BNK обесценились, и инвесторы понесли убытки.

Запустив ICO семь лет назад, Bankera до сих пор не имеет банковской лицензии от страны Европейского союза (ЕС).