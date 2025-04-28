Расследование: деньги Bankera ушли на виллы и кредиты своим

По данным расследования, за первую половину 2017-2018 годов проект Bankera, путем распространения крипто-токенов Banker (BNK), привлек более 100 млн евро, их приобрели более 100 тыс. человек.
Однако после внезапного всплеска интереса к первичному размещению токенов (ICO) Bankera токены BNK обесценились, и инвесторы понесли убытки.
Запустив ICO семь лет назад, Bankera до сих пор не имеет банковской лицензии от страны Европейского союза (ЕС).
Токены BNK были созданы и выпущены Finalify Ltd., компанией, зарегистрированной на Виргинских островах (Великобритания), а управление виртуальной валютной биржей SpectroCoin осуществлялось через зарегистрированную в Литве компанию Spectro Finance, где инвесторы могли покупать токены Bankera за традиционную валюту (евро или доллары США) или другие криптовалюты (etherium и т. д.).
Еще одна компания – Pervesk, зарегистрированная в Литве и имеющая статус учреждения электронных денег, использовалась Spectro Finance для управления средствами, полученными от ICO.
Литовцы, которые приобрели вануатский банк Pacific Private Bank незадолго до окончания размещения токенов, как сообщает 15min, впоследствии стали резидентами Монако.
По данным расследования, Pacific Private Bank выдал миллионные кредиты компаниям, подконтрольным трем основателям Bankera, – эти компании использовались для покупки недвижимости — виллы на Лазурном берегу, апартаментов в Неринге и на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе.
Pacific Private Bank также выдал миллионные кредиты непосредственно основателям Bankera, утверждая, что кредиты были предоставлены для „личных целей“. Гарантами по этим кредитам выступили компании, принадлежащие В. Каралявичюсу, М. Моцкявичюсу и Ю. Добиляускасу – Finalify, Spectro Finance Systems и Spectro Finance.
Сами основатели Bankera не дали никаких комментариев журналистам, а юристы, представляющие одну из компаний в экосистеме Bankera, опровергли в интервью 15min информацию о том, что ICO было задумано как мошенничество, но отказались комментировать конкретные денежные переводы.
Расследование было проведено порталом 15min совместно с партнерами из международной сети журналистских расследований OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).