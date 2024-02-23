Работодатели в Литве назвали новшества в поведении персонала: работники склонны выбирать рабочие места за границей

Сообщается, что каждый второй работодатель (48,5 проц.), принявший участие в опросе, признает, что в последние годы приглашать кандидатов на собеседование становится все сложнее. Чуть более трети (37,7 проц.) работодателей указали, что отмечают участившиеся ситуации, когда выбранный в ходе отбора кандидат вообще не приходит трудоустраиваться в оговоренный день.
"Опрос показал, что переговорные рычаги часто находятся на стороне соискателей. Для них работа – это возможность самовыражения, а не просто необходимость заработка для семьи. В настоящее время на рынке сама по себе конкурентоспособная зарплата не соблазнит сотрудников, потому что мир позволяет им выбирать то, что им нравится", - сказала заместитель директора Службы занятости Гедре Синкевиче.
Компании и организации страны наблюдают подобные изменения в поведении сотрудников в своей повседневной среде. Каждый четвертый работодатель (24,2 проц.) отметил, что в последние годы увеличилось количество случаев неявки сотрудников на работу без предварительного предупреждения.
Наиболее часто с этим явлением сталкивались предприятия сферы размещения и общепита, производственные и строительные компании (чуть более трети работодателей, выразивших свое мнение в опросе). Реже всего подобное явление наблюдалось в учреждениях государственного управления, информационных и коммуникационных компаниях, предприятиях, занимающихся горнодобывающей деятельностью.
По словам работодателей, в последние годы участились случаи, когда сотрудники увольняются с работы без уважительных причин, проработав месяц или чуть больше, мотивируя это тем, что им "не нравится". Это явление зафиксировал каждый третий (35,9 проц.) работодатель, принявший участие в опросе.
Чаще всего с этим сталкивались работодатели, работающие в сфере размещения и общепита, обрабатывающей промышленности и строительстве. Реже всего – компании, занимающиеся информационно-коммуникационной деятельностью, а также поставками электроэнергии, газа и пара.
Работодатели отмечают, что сотрудники смелее и чаще высказывают пожелания не только о повышении зарплаты, но и об улучшении физических условий труда или возможности работать удаленно.
Около двух пятых работодателей (44 проц.) фиксировали рост запросов о повышении заработной платы, а треть (32,3 проц.) – об улучшении физических условий труда. Чаще, чем в других отраслях, о таком явлении упоминали представители государственного управления и образовательных учреждений, которые имеют ограниченные возможности по повышению заработной платы.
Каждый пятый работодатель (18,8 проц.) отмечал участившиеся просьбы сотрудников работать все или часть времени удаленно. Преимущественно в секторах государственного управления, информационно-коммуникационной, финансовой и страховой деятельности.
В ходе опроса, проведенного Службой занятости, свое мнение высказали 2,5 тыс. компаний и учреждений, в которых работают 158,5 тыс. сотрудников.