Работникам Вильнюсского общественного транспорта за пользование своими автомобилями – выплаты в несколько сотен евро

Как сообщил в пятницу новостной портал „15мин“, директора компании и ее подразделений получают компенсацию на покупку до 100 литров топлива в месяц, а многие другие сотрудники - до 75 литров топлива.
Сумма, выделяемая компанией на аренду автомобиля, составляет 647 или 746 евро в месяц на человека.
Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Вильнюсского общественного транспорта Гинтаре Жалите-Штарене подтвердила порталу, что эта информация верна.
По ее словам, сейчас договоры на аренду автомобилей заключены с 21 сотрудником. Компенсация выплачивается работнику за то, что он использует личный автомобиль в рабочих целях.
По словам Г. Жалите-Штарене, после проведения исследования рынка было решено, что более экономически выгодным и рациональным вариантом является не покупка служебных автомобилей, а вариант личной компенсации путем заключения с работниками договоров аренды транспортных средств.
„Кроме того, важно отметить, что в случае выбора компенсационного варианта вся ответственность и абсолютно все понесенные расходы, такие как обязательное страхование, расходы на ремонт, техническое обслуживание и т. д. ложатся на арендодателя автомобиля“, - цитирует ее слова в публикации.
Представитель компании порталу 15min указал, что решением правления в июне этого года в регламент компании были внесены изменения, расширившие круг сотрудников, с которыми заключаются договоры аренды автомобилей, и установившие максимальные суммы аренды.
Vilniaus viešasis transportas, управляемый столичным муниципалитетом, является крупнейшим поставщиком услуг пассажирских перевозок в городе Вильнюс, на предприятии работает почти 2000 сотрудников.