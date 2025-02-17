Работающие в Литве стартапы в 2024 году заплатили 473 млн евро налогов

„В прошлом году 89 компаний заплатили налоги, превышающие 1 млн евро, по сравнению с 74 такими компаниями годом ранее. Это означает, что у нас растет число стабильных и сильных технологических компаний, в которых в настоящее время работает рекордное количество сотрудников – 19 тыс. Стартапы, основанные в других странах, также успешно развиваются в Литве, мы видим чрезвычайно позитивные тенденции роста технологических компаний и будущих бизнес-единорогов“, - говорит Г. Вербицкайте.
Больше всего налогов в 2024 году заплатила компания Vinted – 38,00 млн евро, что примерно на 61 проц. больше, чем в 2023 году. На втором месте находится Binance – 27,82 млн евро, что на 192 проц. больше, чем в 2023 году. Далее, по данным Unicorns Lithuania, идет Wargaming – выплатившая в 2024 году 26,4 млн евро, Nord Security – 23,83 млн евро и Baltic Classifieds Group – 19,25 млн евро.
По данным Unicorns Lithuania, Oxylabs и KiloHealth также превышают налоговый порог в 10 млн евро в год, а в число пятнадцати крупнейших налогоплательщиков также входят Gurtam, Flo Health, Surfshark, Hostinger, Omnisend, Ovoko, carVertical и Bored Panda.
Зарплата людей, работающих в стартапах – 4,2 тыс. евро до вычета налогов
Также, по данным Unicorns Lithuania, в 2024 году зарплата людей, работающих в стартапах, достигла 4,2 тыс. евро до вычета налогов, что на 400 евро больше, чем год назад.
По данным ассоциации, в среднем больше всех своим сотрудникам в 2024 году платила компания Tesonet Accelerator – 9,8 тыс. евро, что примерно на 25 проц. больше, чем в 2023 году, а также Payhawk – 9,4 тыс. евро, что на целых 94 проц. больше, чем в 2023 году. Далее в списке идут Game Insight, сотрудники которой получают в среднем 9,1 тыс. евро, FatMap – 8,8 тыс. евро и Stock Invest.us – 8,5 тыс. евро.
По данным Unicorns Lithuania, сегодня в Литве активно действуют более 1000 стартапов. Около 40 проц. всех компаний платят своим талантам зарплату выше средней по Литве.
По словам Г. Вербицкайте, результаты работы сектора дают надежную основу для прогнозирования того, что стартапы и технологические компании могут стать значимым двигателем литовской экономики. Unicorns Lithuania ставит перед собой цель, что к 2030 сектор информации и коммуникаций (ИКТ) будет создавать 20 проц. ВВП Литвы.