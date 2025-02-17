Работающие в Литве стартапы в 2024 году заплатили 473 млн евро налогов

По данным Unicorns Lithuania, Oxylabs и KiloHealth также превышают налоговый порог в 10 млн евро в год, а в число пятнадцати крупнейших налогоплательщиков также входят Gurtam, Flo Health, Surfshark, Hostinger, Omnisend, Ovoko, carVertical и Bored Panda.

Также, по данным Unicorns Lithuania, в 2024 году зарплата людей, работающих в стартапах, достигла 4,2 тыс. евро до вычета налогов, что на 400 евро больше, чем год назад.

По данным ассоциации, в среднем больше всех своим сотрудникам в 2024 году платила компания Tesonet Accelerator – 9,8 тыс. евро, что примерно на 25 проц. больше, чем в 2023 году, а также Payhawk – 9,4 тыс. евро, что на целых 94 проц. больше, чем в 2023 году. Далее в списке идут Game Insight, сотрудники которой получают в среднем 9,1 тыс. евро, FatMap – 8,8 тыс. евро и Stock Invest.us – 8,5 тыс. евро.