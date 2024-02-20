Работающие в Литве стартапы в 2023 году внесли в бюджет страны 372 млн евро

Сообщается, что в последнем обзоре Dealroom указано, что с 2018 по 2023 год стоимость стартап-экосистемы Литвы по сравнению с другими европейскими регионами ускорилась – она выросла более чем в 7 раз, до 13,7 млрд евро.

По объему венчурных инвестиций Литва на данный момент занимает второе место в Центральной и Восточной Европе – в 2023 году в Литву было привлечено 292,3 млн евро инвестиций.

Больше всего налогов в 2023 г. уплатили следующие действующие в Литве стартапы: Wargaming – 27,42 млн евро, Vinted – 23,55 млн евро, Nord Security – 21,33 млн евро, Baltic Classifieds Group – 15,40 млн евро, KiloHealth – 13,89 млн евро.

Еще 7 стартапов заплатили более 4 млн евро налогов в год или в среднем 1 млн евро налогов за квартал — Oxylabs, Gurtam, Flo Health, Bored Panda, Hostinger, Surfshark и Planas Chuliganas.

В четвертом квартале 2023 года стартапы внесли в бюджет Литвы 97,1 млн евро, в третьем квартале – 92,6 млн евро, во втором квартале – 97,4 млн евро, а в первом квартале – 85,1 млн евро.