Работающие в Литве стартапы в 2023 году внесли в бюджет страны 372 млн евро

Сообщается, что в последнем обзоре Dealroom указано, что с 2018 по 2023 год стоимость стартап-экосистемы Литвы по сравнению с другими европейскими регионами ускорилась – она выросла более чем в 7 раз, до 13,7 млрд евро.
По объему венчурных инвестиций Литва на данный момент занимает второе место в Центральной и Восточной Европе – в 2023 году в Литву было привлечено 292,3 млн евро инвестиций.
Больше всего налогов в 2023 г. уплатили следующие действующие в Литве стартапы: Wargaming – 27,42 млн евро, Vinted – 23,55 млн евро, Nord Security – 21,33 млн евро, Baltic Classifieds Group – 15,40 млн евро, KiloHealth – 13,89 млн евро.
Еще 7 стартапов заплатили более 4 млн евро налогов в год или в среднем 1 млн евро налогов за квартал — Oxylabs, Gurtam, Flo Health, Bored Panda, Hostinger, Surfshark и Planas Chuliganas.
В четвертом квартале 2023 года стартапы внесли в бюджет Литвы 97,1 млн евро, в третьем квартале – 92,6 млн евро, во втором квартале – 97,4 млн евро, а в первом квартале – 85,1 млн евро.
В 2022 году стартапы страны пополнили бюджет в общей сложности 302,6 млн евро.
В четвертом квартале 2023 года средняя зарплата в стартап-секторе достигла 4,1 тыс. евро, по сравнению с третьим кварталом она выросла на 8 проц. – это также можно с премиями в конце года.
Численность сотрудников, если сравнивать изменение за квартал, незначительно снизилась – с 17,8 тыс. в третьем квартале 2023 года до 17,6 тыс. в четвертом квартале.
Однако по сравнению с ситуацией годичной давности фиксируется рост количества талантов – в 2022 году в стартапах работало 17,4 тыс. талантов. Больше всего рабочих мест в Литве в 2023 году создали стартапы Vinted (1405), Nord Security (1221), Wargaming (937), Oxylabs (529) и KiloHealth (500).