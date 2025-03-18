Рабочая группа по налогам завершает работу: планируется налог на сахар, азартные игры

Депутаты обещают альтернативу повышению налога на прибыль, изменение структуры налога на недвижимость, возможность введения прогрессивного налога на азартные игры.

17 марта депутаты провели третье заседание группы.

„Мы подали заявку вице-министру финансов и его команде уточнить, посчитать несколько моментов. Надеемся, что в ближайшее время коалиционный совет сможет принять общее решение по этим налоговым вопросам“, – сказал журналистам министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, заметив, что окончательный текст появится на этой или на следующей неделе.

Он сказал, что договорились о большей прогрессивности доходов: будут три тарифа подоходного налога с граждан.