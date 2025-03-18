Рабочая группа по налогам завершает работу: планируется налог на сахар, азартные игры

Депутаты обещают альтернативу повышению налога на прибыль, изменение структуры налога на недвижимость, возможность введения прогрессивного налога на азартные игры.
17 марта депутаты провели третье заседание группы.
„Мы подали заявку вице-министру финансов и его команде уточнить, посчитать несколько моментов. Надеемся, что в ближайшее время коалиционный совет сможет принять общее решение по этим налоговым вопросам“, – сказал журналистам министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, заметив, что окончательный текст появится на этой или на следующей неделе.
Он сказал, что договорились о большей прогрессивности доходов: будут три тарифа подоходного налога с граждан.
Раннее сообщалось, что на доходы в размере до 60 средних зарплат будет применяться 20% тариф подоходного налога, если они выше – 32%, есть и промежуточный тариф 25%, но пока не установлено, какие доходы ими будут облагаться.
Остается в силе предложение облагать самые большие доходы дополнительным 8% налогом.
По словам депутата Томаса Томилинаса, Минфин заметил, что пока неясно, с каких доходов будет проводиться суммирования подоходного налога.
„Пока предлагается это делать при очень больших доходах. Мы говорим о появлении дополнительного тарифа, например, с доходов в 36 средних зарплат в год“, – сказал он.
По словам Томилинаса, Минфин после первого предложения значительно подкорректировал планы в связи с тарифом на доходы самозанятых.
Предлагают повысить налог на прибыль: крупным компаниям с 16 до 18%, малым – с 6 до 8%.
Савицкас сказал, что коалиции предложат также обложить налогами страхование (кроме страхования жизни), ввести всеобщий налог на недвижимость.
Напомним, что сначала Минфин предлагал снизить стоимость облагаемого налогами жилья со 150 000 до 20 000 евро, позже на заседании рабочей группы договорились, что это будет не больше 60 000 евро.
Неофициально говорилось о пороге в 80 000 евро.
Томилинас сказал, что заброшенное имущество предлагается обложить налогом в размере 4%.
По предложению Минфина, новые налоги будут зависеть от стоимости некоммерческого недвижимого имущества – 0,2% (от 20 000 евро), 0,5% (от 150 000 до 300 000 евро), 1% (от 300 000 евро) или 2% (от 500 000 евро).
Депутаты уже говорили о планах на введение налога на сахар, который коснется сладких напитков.
По словам Савицкаса, на коалиционном совете обсуждались также вопросы налогов в сфере охраны окружающей среды и налогов на азартные игры.
„Пока конкретных данных нет“, – прибавил политик, сказав, что их должен считать Минфин.
По словам Томилинаса, министерство говорит о прогрессивных налогах на азартные игры.
„Мы не отказываемся от идеи получить 30 млн. за счет налогов на азартные игры“, – сказал депутат.
По его словам, рынок азартных игр вырос до 300 млн. евро.
По предварительным данным Минфина, после принятия поправок к законам о налогах в 2026 году государство соберет 224 млн. евро дополнительных средств, в 2027 г. – 454 млн. евро, в 2028 г. – 501 млн. евро, а в 2029 г. – 542 млн. евро.