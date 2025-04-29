QS Lasers увольняет 12 работников

Общая численность работников компании составляет 28 человек. Как сообщили агентству Elta в службе, из 12 работников, получивших уведомление об увольнении, большинство – инженеры-технологи — 7 человек.

Причина массового увольнения в QS Lasers – снижение количества заказов и потеря клиентов.

Компания, основанная в апреле 2018 года, поставляет отечественным и зарубежным заказчикам компактные DPSS-лазеры, используемые в научной и промышленной деятельности.