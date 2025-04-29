2025.04.29 12:06

QS Lasers увольняет 12 работников

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Bacho | Shutterstock

Действующая в Вильнюсе компания по производству лазеров QS Lasers уволит 12 работников, сообщает Служба занятости.

Общая численность работников компании составляет 28 человек. Как сообщили агентству Elta в службе, из 12 работников, получивших уведомление об увольнении, большинство – инженеры-технологи — 7 человек.

Причина массового увольнения в QS Lasers – снижение количества заказов и потеря клиентов.

Компания, основанная в апреле 2018 года, поставляет отечественным и зарубежным заказчикам компактные DPSS-лазеры, используемые в научной и промышленной деятельности.

По данным Центра реестров, чистая прибыль QS Lasers в 2023 году составила 118 тыс. евро. Прошлогодняя выручка от продаж составила 3,66 млн. евро. Задолженность компании перед Содрой составляет 106 евро.

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